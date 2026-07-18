Od luksuznog hotela do ruševine: Zgrada u srcu Rijeke zjapi prazna i puna vlage

Zgrada Doma sindikata „Franjo Belulović“ u Rijeci, nekad jedan od reprezentativnih riječkih hotela, već je godinama derutna i propada, oko 75 posto zgrade se ne koristi jer je u lošem stanju, a u Sindikalnom fondu nekretnina kažu da će o postupanju s tom i drugim nekretninama odlučivati u planu za sljedeću godinu. Riječ je o zgradi na tri etaže u Krešimirovoj ulici u centru Rijeke, smještenoj na površini od 906 četvornih metara te s dvorištem i parkiralištem na 1050 metara i manjim gospodarskim zgradama, koju su desetljećima koristili sindikati. Zgrada se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne urbanističke cjeline Grada Rijeke, a u vlasništvu Sindikalnog fonda nekretnina je od početka godine.

Sada tek manji dio zgrade koristi nekoliko sindikalnih ureda, a gotovo cijela zgrada je u derutnom stanju, zapuštena i puna vlage. Zakonom o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina i na sindikate, koji je donesen u siječnju 2025., uređen je prijenos prava vlasništva više nekretnina, koje su godinama bile u vlasništvu Republike Hrvatske, na Sindikalni fond nekretnina. Po riječima tajnika SSSH i direktora Sindikalnog fonda nekretnina Borisa Feisa, osnivači Fonda i suvlasnici nekretnina, tako i riječke zgrade, su sindikalne središnjice, a Fondom upravlja zajednički Upravni odbor.

Temeljem Sporazuma o podjeli sindikalnih nekretnina, vlasničke udjele nekretnina dijele Savez samostalnih sindikata Hrvatske (32,58 posto), Nezavisni hrvatski sindikati (29,97 posto), Matica hrvatskih sindikata (22,49 posto), Hrvatska udruga sindikata (9,8 posto) i Udruga radničkih sindikata Hrvatske (5,16 posto.) Feis kaže kako sindikati nisu bili vlasnici zgrade dok je ona propadala, da su godinama plaćali sve troškove korištenja te da sada, u skladu sa skromnim financijskim mogućnostima, održavaju zgradu. Potvrdio je kako je zgrada u lošem stanju, da ima dosta vlage te da se zbog loših uvjeta i lošeg stanja ne koristi veći dio zgrade. Upravni odbor Sindikalnog fonda nekretnina će u planu za 2027. odlučivati kako će postupati s tom i drugim nekretninama nad kojima je preuzeo vlasništvo, rekao je.

Riječki Dom sindikata nalazi se u gradi nekadašnjeg Hotela Deak, koji je bio je jedan od najvažnijih riječkih hotela te je snažno utjecao na društveni život grada. Izgrađen je 1877., a u njemu su se održavale kazališne predstave, plesovi, zabave, filmske projekcije. Tijekom godina, hotel je mijenjao ime i vlasnike, a nakon Drugoga svjetskog rata postaje sindikalni dom. Sindikalni fond je u slučaju prodaje zgrade, koju je stekao na temelju Zakona o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina i na sindikate, dužan tu nekretninu najprije ponuditi Republici Hrvatskoj, potom županiji, a onda i jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi te trećim osobama.