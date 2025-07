Marušić: Spremni smo pomoći susjedima u gašenju požara ako to zatraže

Građani Slavonskog Broda i okolnih sela već dva tjedna udišu zagađen zrak zbog izdimljavanja s odlagališta otpada u susjednom Brodu (BiH). Na tom je deponiju početkom srpnja buknuo požar koji još nije ugašen, a vjetar gusti smrdljivi dim nosi na područje Brodsko-posavske županije. Župan Danijel Marušić tim je povodom održao konferenciju za novinare na kojoj je naglasio kako je u kontaktu s nadležnim ministarstvima i Vladom RH koji jedini mogu djelovati u ovakvim međudržavnim pitanjima. On je podsjetio da je izvor problema u drugoj državi. Stoga je, po njemu, jedini mogući put da se problem rješava na međudržavnoj razini. Dodao je kako Bosna i Hercegovina može zatražiti hrvatsku pomoć u rješavanju ove velike ekološke katastrofe i javnozdravstvenog problema. Nije mu poznato jesu li susjedi tu pomoć doista zatražili. Ali ako to učine, Hrvatska je spremna pomoći.

- Da su iz BiH zatražili pomoć, dobili bi je. Sve naše službe spremne su pružiti podršku u gašenju požara, odnosno sanaciji deponije, ukoliko to bude potrebno. Za to imamo i potrebne resurse – rekao je Marušić. On je upozorio kako mjerne postaje u Slavonskom Brodu još uvijek pokazuju visoke koncentracije lebdećih čestica u zraku, dok se istovremenu u gradu i okolnim općinama osjeti intenzivan neugodan miris. Ljudi s hrvatske strane granice, tek nekoliko kilometara udaljeni od prave ekološke bombe u BiH, i dalje se žale se na lošu kvalitetu zraka. O istom problemu u srijedu je govorio i slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara. On je istaknuo kako ga je načelnik općine Brod u BiH) Milan Zečević u razgovoru informirao da požar i dalje tinja u dubini deponije te ga je jako teško ugasiti.

- Mi kao Grad ne možemo intervenirati izvan svojih granica, ni u okolnim općinama, a kamoli u gradu koji je u drugoj državi. To je ingerencija Ministarstva vanjskih poslova i Vlade RH. Oni bi se u ovo pitanje trebali aktivnije uključiti i, ako je potrebno, ponuditi pomoć da se to što prije sanira. Po meni, to treba što prije zatrpati zemljom kako bi se zaustavio dovod zraka i kisika u donje dijelove. Nažalost, situacija je takva kakva jest. Mi imamo problem sa zagađenjem i bez toga – istaknuo je Duspara.