Mario Radić zasvirao gitaru pa otkrio najteži trenutak u životu: 'Tada mi je ispala sva kosa'

"Moje najdraže uspomene iz djetinjstva nalaze se na ovom mjestu. Ovo je naše imanje, djed ga je uzeo 1947. godine. Na ovome mjestu sam nakon dvije i pol godine vidio oca kad se vratio iz zatvora u Lepoglavi, gdje je bio nakon hrvatskog proljeća", govori Mario Radić u videu koji je na svojem YouTube kanalu objavio Domovinski pokret kako bi predstavio i drugu stranu svojega potpredsjednika i nositelja te stranke u IV. izbornoj jedinici.

Osim što su mu za oca vezane najljepše uspomene, njega se prisjetio i kada su ga upitali koji mu je trenutak u životu bio najteži. "Kada smo 1991. saznali da sam izgubio oca. U tom trenutku sam bio na terenu, nisam znao tko mi je ostao živ, a tko je poginuo od obitelji. To sam teško prebolio i tada sam izgubio i kosu", prisjeća se Radić, koji kaže da mu je obitelj sve i da upravo s njima najviše voli provoditi vrijeme. "Najbolje proveden dan mi je ovdje sa životinjama i obitelji. Odmaram se baš tako, to mi je najdraže. Volim biti povezan sa zemljom i volim raditi na zemlji. Mislim da kada čovjek izgubi vezu sa zemljom i Bogom, da to više nije čovjek, nego ljuštura."

A danas ne bi posjedovao sve u čemu uživa da nije bilo mukotrpnog rada. "Do poslovnog uspjeha došao sam tako da sam radio i dan i noć, dvadesetak godina. Nisam znao ni za nedjelju ni za subotu, a ni za petak", kazao je. Gužvovit raspored mu je, kazuje u videu, i dan danas. "Probudim se ujutro u 6:00, 6:15. Odvježbam, popijem kavu i pogledam mailove. Onda se u 8:30, 9:00 počinjem baviti politikom i ljudima. Cijeli dan mi je ispunjen, radim od jutra do sutra."

Otkrio je i zašto je odlučio ući u politiku. "Vidio sam da sve odlazi nizvodno, krivim putem. Bilo mi je dosadilo po kavama s istomišljenicima pričati o tome. Htio sam skočiti u vodu, plivati i promijeniti stvari", pojasnio je. Usprkos problemima koje je uočio, iz Hrvatske nikada nije poželio otići. "Kad si rođen u nekom gradu, trebaš pokušati dati sve od sebe da to mjesto unaprijediš i učiniš ga boljim za život. Umjesto da odmaram, uživam i trošim novce, ja se patim i mučim. Dat ću sve od sebe da od Hrvatske, najljepše zemlje, napravimo zemlju koja će biti svima draga i poželjna za život", poručio je.

"Tamo, tamo da putujem, Tamo, tamo da tugujem...", čuju se potom u videu stihovi pjesme "Odlazak", koju je popularizirao veliki Arsen Dedić, a za YouTube Domovinskog pokreta otpjevao ju je i sam Radić, kojemu je preminuli glazbenik jedan od omiljenih izvođača.

"Volim Johnnyja Casha, Arsena Dedića, Gibonnija. Više rock i neku laganu glazbu", pojašnjava Radić, koji je otkrio i svoj filmski i književni ukus. "Najdraži film mi je Iskupljenje u Shawshanku jer se pokazuje kako se može teškim i napornim radom uspjeti u životu i kada su pred nama nepremostive prepreke. Najdraža knjiga mi je Derviš i smrt, govori o tome što vlast može učiniti od čovjeka i čovjeku."

