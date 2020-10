Beroš: Neodgovornim ponašanjem doveli smo do povećanja broja zaraženih

Ministri Vili Beroš i Zdravko Marić održali su sastanak s predstavnicima veledrogerija.

"Dobro sam, hvala lijepa", kazao je ministar Marić novinarima. "Osobno sam se jučer testirao, negativan je test. Nadam se da ću i dalje ostati negativan. Sastanak je bio dobar, konstruktivan, dijalog traje. Svi smo svjesni da je zdravstveni sustav važan", kazao je ministar Marić. Bila je dobra i konstruktivna rasprava i na Odboru, dodao je.

"Ukupni dugovi prešli su 10 milijardi. Mi govorimo da sustav ima 220 milijuna kuna novih dugova svakog mjeseca. Paralelno s rješavanjem ovih problema je nužno da se donesu mjere da ne dođe do generiranja novih dugova. Zakonske osnove za dalje nemamo prije rebalansa. Nismo sretni da bolnice imaju kraće rokove plaćanja. Nisu problem samo stari dugovi već i preveniranje novih", kazao je Marić.

"Pred nama je razdoblje kako i na koji način osigurati kontinuitet opskrbe, u rebalansu ćemo predvidjeti značajniji iznos. Iz državnog proračna će biti paket od nekoliko mjera u iznosu jedne milijarde i 840 milijuna kuna", rekao je ministar Marić. Više detalja o tome gdje će i kako naći taj novac u proračunu reći će u četvrtak na sjednici Vlade.

"Dugovi su veći od toga iznosa, rješavamo korak po korak. Spreman sam ići da se to sve riješi, ali preduvjet je da nema generiranja novih dugova", dodao je.

"Za sada još pojedine bolnice nisu iskazale nedostatak lijekova pa pretpostavljam da ih imaju dovoljno do rebalansa", kazao je ministar Beroš. "Ja sam testiran, nakon sastanka u Vladi, a zbog važnih sastanaka, te sam za sada negativan. Virusa se ne bojim. Vjerujem da ćemo kao i većina hrvatskih građana to uspjeti preboljeti", kazao je.

Video: Postavljaju se dodatni kreveti u zagrebačkoj Areni za oboljele od COVID-19

Pismo da nema hrane za bolesnike u KB-u Dubrava

"Razgovarao sam s koordinatorom je rekao da se brine o prehrani bolesnika, no kod priljeva bolesnika došlo je do kašnjenja, ali mislim da je to nedopustivo. Ono što je potrebno naglasiti je da KB Dubrava igra važnu ulogu uz borbi protiv Covida-19", kazao je Beroš. "Nemam informaciju da je došlo do nestašice lijekova", dodao je na pitanje novinara.

Ministar je potvrdio da je u KB Dubravu poslao zdravstvenu inspekciju koja će istražiti okolnosti iz anonimnog pisma liječnice, objavljeno u medijima, koja tvrdi da u bolnici nedostaje hrane, lijekova te kisika za Covid-19 pacijente.

"Svojim neodgovornim ponašanjem doveli smo do povećanja zaraženih, ali to nije samo u Hrvatskoj. Događa se ono što smo predvidjeli dolaskom hladnog vremena", dodao je. "Brine me što broj dnevno hospitaliziranih raste ali vjerujem da ćemo moći zbrinuti sve bolesnike, imamo planove i popunjavat će se", kazao je Beroš.