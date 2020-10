'Ne slažem se s Radmanom. Ovaj virus ne radi greške tako često kao drugi RNA virusi'

Ova situacija nije sasvim nepredvidiva. Epidemiolozi su upozoravali na ovakav rast koji postepeno, od malih žarišta, poprimi eksponencijalni razvoj. To se desi kada se spoje mala žarišta i kontakti se više ne mogu kontrolirati - izjavio je molekularni biolog Nenad Ban s ETH-a u Zürichu gotujući u N1 Studiju.

Poručio je kako treba smanjiti kontakte što je više moguće, no i ne da se osobe potpuno izoliraju već da budu u krugu najužih prijatelja i obitelji. Izjavio je i da svijet definitivno nije ni približno blizu toga da dođe do imuniteta krda.

- Postoje različiti načini da bi se procijenilo koliko ljudi je preboljelo covid-19. Jedan od najtočnijih indikatora jest ta brojka ljudi koji su imali jako jake simptome, jer ljudi koji su imali slabe možda ne bi bili detektirani. Ako je smrtnost 0.4 posto i ako je umrlo 400 ljudi, to znači da ih je oko 100.000 preboljelo covid, što je i dalje jako mali broj s obzirom na broj stanovnika - rekao je Ban.

Smatra da je vrijeme da ljudi 'uzmu stvar ozbiljno u ruke i prihvate odogovornost za cijelo društvo'.

- U ovom trenu dok nove mjere nisu uzele maha, znači da će broj oboljelih još rasti barem tjedan ili deset dana. Svatko ima odgovornost - izjavio je za N1.

Objasnio je i da se ne slaže sa znanstvenikom Miroslavom Radmanom koji tvrdi kako bi virus mogao izumrijeti ako se dovoljan broj puta umnoži greška u virusu.

- Ne slažem se s Radmanom. Ovaj virus, s obzirom na sve što znamo o njegovoj biologiji, ne radi greške tako često kao drugi RNA virusi. Nema znaka da bi virus usporavao, u bilo kojem smislu. Istina je da koji put širenjem virusa može doći do akumulacije grešaka i virus izgubi potentnost. To je u ovom trenu hipoteza koja nije znanstveno potvrđena i nema pokazatelja - što se tiče svih eksperimenata - da bi to bio realan scenarij - objašnjava.

