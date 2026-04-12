DOMINANTNA MANJINA

Povijesni izbori u Mađarskoj: Romi će presuditi Orbánu?

Autor
Tomislav Krasnec
12.04.2026.
u 10:10

Nije bilo rasprave o tome kako započeti ozbiljnu istragu potencijalne zlouporabe stotina milijuna eura koje je Mađarska, više nego ijedna druga država članica Europske unije, dobila iz europskog proračuna za namjenske projekte za Rome

Ukupno 8.114.806 birača registrirano je s pravom glasa na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, ali Peter Magyar ovih je dana na jednom skupu na željezničkom kolodvoru mjesta Rackeve nadomak Budimpešte poručio kako bi najvažniji mađarski izbori u ovom tisućljeću mogli biti odlučeni razlikom koju čini samo 30-ak tisuća birača. Oporbeni kandidat za premijera, koji dugogodišnjem vladaru Viktoru Orbanu pokušava uskratiti peti uzastopni i ukupno šesti premijerski mandat, po praktički svim predizbornim anketama trebao bi pobijediti na današnjim izborima i sa svojom strankom Tisza provesti najavljenu smjenu režima. No, Magyar je u toj izjavi poručio da mu nije cilj pobijediti u anketama, nego pobijedti na izborima, te da postoji do 30 izbornih jedinica u kojima će biti tijesno i u kojima pobjednika može odlučiti razlika od tisuću ili manje glasova. 

izbori. Romi Peter Magyar Viktor Orban Mađarska

TR
trpimir2022
11:03 12.04.2026.

Teško državi kojoj Romi odlučuju o predsjedniku.

VR
Vrlec
11:17 12.04.2026.

Hajdašova bratija

CO
CommonSense
10:39 12.04.2026.

Pa Orban ne na pol rom

