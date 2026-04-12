Povijesni izbori u Mađarskoj: Romi će presuditi Orbánu?

Ukupno 8.114.806 birača registrirano je s pravom glasa na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, ali Peter Magyar ovih je dana na jednom skupu na željezničkom kolodvoru mjesta Rackeve nadomak Budimpešte poručio kako bi najvažniji mađarski izbori u ovom tisućljeću mogli biti odlučeni razlikom koju čini samo 30-ak tisuća birača. Oporbeni kandidat za premijera, koji dugogodišnjem vladaru Viktoru Orbanu pokušava uskratiti peti uzastopni i ukupno šesti premijerski mandat, po praktički svim predizbornim anketama trebao bi pobijediti na današnjim izborima i sa svojom strankom Tisza provesti najavljenu smjenu režima. No, Magyar je u toj izjavi poručio da mu nije cilj pobijediti u anketama, nego pobijedti na izborima, te da postoji do 30 izbornih jedinica u kojima će biti tijesno i u kojima pobjednika može odlučiti razlika od tisuću ili manje glasova.