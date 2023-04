Tijek mađarskog novca u Hrvatskoj: Orban i prijatelji grade stadione i škole, novi hotel ruši rekord

Nema više nimalo sumnje – Osijek je dobio najmoderniji stadion u Hrvatskoj, završen je, preostalo je još samo finalno dotjerivanje, a prvoligaš s Drave na vrhunskom travnjaku, kakav postoji na kultnoj brazilskoj Maracani i pariškom Parku prinčeva, zaigrat će za pet do osam tjedana. Osječku Opus arenu, kako će se najvjerojatnije zvati to zdanje, od spektakularnih svjetskih stadiona dijeli samo kapacitet – na njoj je 13.005 sjedalica. Natkrivenih, napomenimo. Izgradnja stadiona i nogometnog kampa na Pampasu investicija je "teška" 65 milijuna eura. Općenito, najveći je to sportski infrastrukturni projekt u novijoj hrvatskoj povijesti, a izgradili su ga privatni mađarski investitori i vlada Republike Mađarske.