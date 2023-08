Mađari izvadili periske na Viru, policija brzo reagirala. S roniocima im očitali lekciju

Tehnička suradnica Hrvatskog veterinarskog instituta Angela Bradarić poslala je priču portalu Morski.hr o pronalasku, ali i nažalost i vađenju periske na Viru od strane mađarskih turista. Policija je žurno reagirala.

Mađari vade periske!, stoji u poruci koju je dobila Bradarić. "Skačem kao oparena... pitam 'di si?'. Lete poruke, iskaču slike. 'Rekao sam im da ne smiju, da je zaštićena, da će platit kaznu... ne trzaju! Eno je vanka!" Poruka na desetke, iz svake izbija očaj, nemoć, pitanje..."što ću sad???" Smirujem salve poruka jednostavno" Zvat ću policiju!", ispričala je Angela za Morski.hr.

Odmah je kontaktirala policiju kaj je žurno izašla na teren.

"Javi mi se dežurni policajac u Zadru, objasnim tko sam i što radim, u par rečenica predstavim Projekt očuvanja plemenite periske i pitam kome prijaviti ovu devastaciju? Podsjetim na kazneni zakon. Sve ukratko... Čekam kad će me ohladit njegova nezainteresiranost, ali događa se upravo suprotno! Čovjek zapisuje moju priču, uzima podatke, gleda tko mu je najbliži da ga pošalje, zamoli me da pošaljem slike na mail, kontakt kolege ronioca... jer poslat će odmah ekipu da privedu Mađare? Ljut je, riječi mu trepere... ali profesionalno kontrolira glas i smirenim tonom me upućuje u postupak. Izaći će odmah na teren!", priča Angela.

Mađari, koji su navodno isto ronioci, vratili su perisku u more nakon što im je ronioc rekao da je pozvana policija. Tvrde da nisu znali za pomor, da je periska ugrožena i zaštićena vrsta. "Vedran je održao i kratku edukaciju, policajcima i Mađarima, šokirali su se kad su čuli da ih je u Jadranu samo 26 živih! I oni su kao i mnogi drugi smatrali perisku živom ako strši iz pijeska...Vedran ih je poučio da moraju mahnuti rukom iznad nje da vide je li se zatvara, jer to znači da je živa", ispričala je.

