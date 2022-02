Macron stigao u Moskvu: Optimističan sam, ali ne vjerujem u spontana čuda. Moj cilj je izbjeći rat

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, najistaknutiji zapadni lider koji je posjetio Moskvu nakon ruskog gomilanja vojske uz granicu s Ukrajinom, poručio je Vladimiru Putinu na početku razgovora u Kremlju u ponedjeljak da je njegov cilj izbjeći rat i izgraditi povjerenje.

Macron je ruskom predsjedniku kazao da traži "koristan" odgovor "koji bi nam naravno omogućio da izbjegnemo rat i izgradimo temelje povjerenja, stabilnosti, vidljivosti".

Putin je pak istaknuo da Rusija i Francuska dijele "zabrinutost oko onoga što se događa u europskoj sigurnosnoj sferi".

"Vidim koliko puno napora trenutno francusko vodstvo i predsjednik ulažu kako bi riješili krizu koja se odnosi na pružanje jednake sigurnosti u Europi za ozbiljnu povijesnu perspektivu", kazao je Putin.

Macron, koji će se vjerojatno ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima u travnju, pozicionirao se kao potencijalni medijator, a francuski su dužnosnici izrazili skepsu po pitanju procjene Washingtona, Londona i drugih zapadnih prijestolnica da je ruski napad neminovan.

"Geopolitički cilj današnje Rusije danas očito nije Ukrajina, već razjašnjavanje pravila kohabitacije s NATO-om i EU-om", kazao je Macron za Journal du Dimanche uoči posjeta Moskvi.

Po dolasku u Moskvu novinarima je poručio: "Razumno sam optimističan, ali ne vjerujem u spontana čuda".

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je uoči razgovora da je "situacija prekompleksna da bi se očekivale velike promjene tijekom jednog susreta".

Rusija je rasporedila više od 100 tisuća vojnika blizu granice s Ukrajinom, ali odbacuje navode da planira invaziju.

Međutim, ističe da je spremna na neodređene "vojno-tehničke mjere", ako NATO ne pristane na zahtjeve koji uključuju zabranu primanja Ukrajine u NATO i povlačenje dijela vojnika iz članica NATO-a koje graniče s Rusijom.

Washington je odbacio te zahtjeve te poručuje da je spreman razgovarati o kontroli naoružanja i izgradnji međusobnog povjerenja.

"Posljednjih dana nije bilo ništa novo na temu sigurnosnih jamstava za Rusiju. Naši zapadni sugovornici radije ne spominju ovu temu", rekao je Peskov.

SAD i saveznici odbacili su obranu Ukrajine vojnom silom, ali kažu da će na svaku invaziju odgovoriti sankcijama, slanjem oružja Ukrajini i pojačavanjem sigurnosti zemalja članica NATO-a u blizini Ukrajine.

Prošlog tjedna američki predsjednik Joe Biden je naredio da se gotovo 3000 američkih vojnika rasporedi u Poljskoj i Rumunjskoj kako bi bolje zaštitili istočni bok NATO-a. Američki general stigao je u Poljsku u subotu, a očekuje se da će glavnina novih snaga tamo stići tijekom ponedjeljka.