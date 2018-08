Macron će sve mladiće i djevojke od 16 godina učiti 'bratstvu i jedinstvu'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron procjenjuje da nedostaje nacionalna kohezija pa bi uveo nacionalnu univerzalnu službu (service national universel – SNU) za sve mladiće i djevojke od 16 godina. Manjka, po Macronovu viđenju, bratstva i jedinstva pa bi tom službom htio omogućiti zbližavanje mladih iz raznih francuskih regija i staleža. Nešto nalik na “bratstvo i jedinstvo”, odnosno na omladinske radne akcije kakve su bile u Jugoslaviji za gradnju nekih pruga, cesta i nasipa na Savi ili na ONO i DSZ (Općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu).

“Nacionalni rendez-vous”

Macron je nešto slično najavljivao još u predizbornoj kampanji, a sada, nakon što će se, kako je rekao, konzultirati i s mladima, pokrenuo je ostvarenje te najave. Predviđeno je četverotjedno druženje mladih iz raznih regija i društvenih slojeva. Dva tjedna te službe održala bi se tijekom ljeta, a druga dva tjedna uoči početka školske godine.



Tijekom službe mladi bi imali vojnički i građanski odgoj. Dva bi tjedna služili u bolnicama ili ustanovama za pružanje pomoći drugima i organizacijama dobrovoljnog rada. Macron drži kako bi takva služba omogućila i djeci imigranata da se bolje integriraju u francusko društvo. SNU o kojem se sada govori nema mnogo sličnosti s početnom Macronovom idejom.

Naime, u predizbornoj kampanji 2017. Macron je kazao kako želi da “svaki mladi Francuz ima mogućnost, vrlo kratku, da iskusi vojnički život”. Od kada je 1997. obvezni vojni rok ukinut kohezija u Francuskoj je, po Macronovu mišljenju, smanjena. Razmišljao je uvesti “nacionalni rendez-vous” s oružanim snagama.

Htio je da vojni časnici uvježbavaju stotine tisuća mladih tijekom najviše tri mjeseca. No u razgovoru s generalima doznao je da zbog štednje za vojsku ne bi bilo moguće uvježbavati od 600 do 800 tisuća mladih godišnje. Tada je radna skupina na čelu s generalom Danielom Ménaouineom smislila SNU.

Tako bi već od ljeta 2019. mladi Francuzi trebali vježbati “bratstvo i jedinstvo”. No mnogo je pitanja još otvoreno. Primjerice, još se ne zna gdje bi se to po dva tjedna trebali sastajati mladi. Zatim, vrijedi li taj eksperiment novca koji će biti uložen. Računa se kako bi se trebalo uložiti 1,7 milijardi eura za stvaranje spavaonica i drugog za mlade. A još 1,5 milijardi eura potrebno je za brigu o mladima.



“Za mlade bez mladih”

Osim financijskog pitanja, postoji i ono žele li mladi takvo što. Prema nekim ispitivanjima, više od polovice francuskih birača podupire SNU, ali ne zna se što misle mladi. “Planira se projekt za mlade bez mladih, odnosno njihova mišljenja”, napisao je Jimmy Losfeld, predsjednik Nacionalnog saveza studentskih udruga (FAGE).

Planovi se stvaraju bez zainteresiranih. Tek na jesen, kada počne školska godina, provest će se ispitivanja među mladima.

Macron koji sada poziva na neku vrstu novačenja nije služio obvezni vojni rok. Zašto je povratak obveznog vojnog roka bio jedna od tema njegove predizborne kampanje? Ostao je čvrst na jednom pitanju, odnosno da u akciji “bratstva i jedinstva” moraju sudjelovati djevojke i mladići. Macron želi da mladi dobiju veći osjećaj prema Republici.

I u Njemačkoj se sada govori o povratku vojnog roka – “službi za Njemačku” od 12 mjeseci. U Italiji nema ničeg takvog u programu žuto-zelene vlade. No postoji “društvena služba” (servizio sociale) kojoj mogu pristupiti studenti, ali radi se o plaćenom radu na, primjerice, sređivanju knjiga u fakultetskoj knjižnici ili nekom drugom korisnom poslu, a to nema nikakve veze s francuskom idejom o druženju mladih. U Italiji je to više zato da studenti zarade nešto.

