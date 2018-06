Lovrinović: Pozivam premijera da spriječi manipulacije pojmom Hrvatski proizvod

Sve učestalija praksa manipuliranja s brendom Hrvatski proizvod potaknula je predsjednika stranke Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića da pozove Vladu da to spriječi i zaštiti zdravlje građana. Ovih dana u javnost je izašla informacija da je od 10 tona mesa na našem tržištu samo jedna tona domaća, komentirao je Lovrinović na konferenciji za novinare u Saboru. Za uvozno meso ne zna se niti koliko je staro, ni koje je kvalitete, primijetio je Lovrinović.

- Pozivamo premijera i ministra poljoprivrede da se pobrinu za zdravlje građana i zaštite ih – kazao je Lovrinović te podsjetio da je na početku svog mandata ministar Tomislav Tolušić započeo bitku za zdravo meso, no nije je, dodaje, nikad završio ni očistio tržište.

Član Odbora za poljoprivredu stranke Promijenimo Hrvatsku Gordan Masnjak kaže da njihova stranka osuđuje praksu zloupotrebe pojma Hrvatski proizvod u segmentu prodaje mesa, te pozivaju ministarstvo i nadležne inspekcije da zaštite taj brend. Poziva i sve strake i građane da podupru njihovu ideju zemlje zdrave hrane.

- Mi se ne možemo natjecati u masovnoj proizvodnju zbog male veličine posjeda, ali je upravo to prava prilika za ekološku, "GMO free" proizvodnju zdrave hrane koja je sve traženija. Za takvu novu koncepciju koju mi zovemo Hrvatska – zelena oaza potrebno je ostvariti potrebne preduvjete – kontrola uvoza i tržišta s naglaskom na poštivanje uvoznih propisa, jasno i javno deklariranje vrsta, kvalitete i podrijetla hrane te otvorene i javnosti brzo dostupne službene statističke podatke o uvozu; sljednost hrane "od polja do stola" – pojašnjava Masnjak. Važno je što jedemo i pijemo, što oblačimo i gdje živimo, dodaje on.

- Ostaje nam povezati plavu i zelenu Hrvatsku, zeleno i plavo more, naše male turističke pod-uhvatnike i poljo-poduzetnike. Ispada da seljaci, poljoprivrednici i poljo-poduzetnici, struka, a prije svega naša državna ministarstva ne žive u istoj državi – naglašava Masnjak.

Sve ovo, dodaje, otvara brojna pitanja.

- Zašto se ne zna gdje je 850 tisuća hektara poljoprivredne zemlje? Zato da se time može manipulirati. Zašto se ne definira što je mali poljoprivrednik? Zato da ministarstvo može mala poduzeća s 10 milijuna eura prometa gurati pod male poljoprivrednike. Zašto se ne definira OPG? Zato što OPD nije onaj koji ima više od jednog zaposlenog po članu gospodarstva. Zašto se za zakup državne zemlje koja je zakrčena mora dati bankovna garancija? Zato što mali poljoprivrednik ne može dati bankovnu garanciju. Zašto se za kupnju državne zemlje mora odmah platiti? Zato što mali poljoprivrednik nema novca da odmah plati – nabraja Masnjak.

Zbog svega on i stranka Promijenimo Hrvatsku daju podršku lokalnoj proizvodnji, preradi i prodaji hrane kroz Centre izvrsnosti proizvodnje hrane i Burze hrane, kao i tehničkoj i tehnološkoj opremljenosti i tržišnom jačanju regionalnih prerađivača u punom ili djelomičnom vlasništvu.

- Zalažemo se za uzgoj domicilnog biljnog sjemenja i životinjskog pomlatka, za jačanje domaćeg uzgoja, rasada i sjemenarstva ulaganjem u tehnologije te obrazovanje mladih. Važno je pitanje na koji način, u što kraćem roku, osnažiti mala gospodarstva, poduzetnike i obrtnike, OPG-ove, jer je preostalo samo dvije godine moratorija, pa je poljoprivrednike strah da će zemlju kupovati stranci – poručuje Masnjak te zaključuje kako poljoprivreda nije pitanje mi ili oni, već je pitanje svih nas.

