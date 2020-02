Davor Bernardić:

'Ljudi su zbog pravosuđa izgubili povjerenje u institucije'

Zamislite kakvu to poruku šalje o zemlji u kojoj živimo. To je sramota i to samo govori u prilog tezi da je ovu Vladu obilježio kaos i korupcija, komentirao je Bernardić aferu s imovinskim karticama