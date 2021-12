Liku zabijelio snijeg! Sveti Rok zbog zimskih uvjeta potpuno zatvoren za promet

U većem dijelu zemlje oblačno, u Dalmaciji povremeno kiša, lokalno obilna, a u gorju snijeg, osobito u Lici uz stvaranje novog snježnog pokrivača, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.

Uz kišu, susnježica i snijeg mogući su i u nizinama, ponajprije u Slavoniji te u unutrašnjosti Dalmacije. Sunčanih razdoblja bit će na sjevernom Jadranu, osobito u Istri, a u drugom dijelu dana smanjenje naoblake očekuje se i na zapadu.

Na kopnu će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, koja može snijeg donijeti i do obale. Na jugu će prijepodne još puhati umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.

HAK javlja da su zbog snijega u Lici zimski uvjeti na većini cesta uključujući državnu cestu DC1 na dionici Vaganac-Gračac-Knin, u priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima, a u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK). Vozačima se savjetujemo da na put ne kreću bez propisne zimske opreme. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjsti prema Dalmaciji i obrnuto.

Iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri slobodan je pravac autocestom A6 do Delnica i dalje starom cestom kroz Gorski kotar (DC3) do Kikovice i obrnuto.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvoreni su: A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozila i ostale ostale skupine vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnim cestama DC27 i DC50 preko Gračaca i Obrovca uz obveznu zimsku opremu); Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene i Paški most.

Samo za osobna vozila otvorene su A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3); Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, a na lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica i Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom;

Na Krčkom mostu (DC102) zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom).

Zbog očevida prometne nesreće na državnoj cesti DC1 prije Tunela "Orgus" kod Splita u smjeru Dugopolja vozi se usporeno uz privremenu prometnu signalizaciju.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna je zimska oprema na pojedinim cestama u Lici i Zadarskoj županiji.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Drvenik-Sučuraj, Lopar-Valbiska, Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen; katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split; brodska linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Mali Lošinj-Unije-Susak.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.