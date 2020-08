Liječnici potvrdili: Navaljni je otrovan. Otkrivamo tko je Slovenac koji ga je dopremio u Berlin

Aleksej Navaljni je otrovan”, potvrdili su to jučer liječnici iz berlinske bolnice Charité, u koju je ruski oporbenjak prebačen u subotu ujutro iz sibirskoga grada Omska. Liječnici su rekli da su u tijelu Navaljnog otkrili ireverzibilni inhibitor kolinesteraze. I dok se njemački liječnici bore za život Navaljnog, demokratski svijet pita se tko je uopće Jaka Bizilj, čovjek koji je organizirao prijevoz zrakoplovom Navaljnog iz Omska u Berlin.

Teško je pronaći svjetski medij koji nije prenio riječi Jake Bizilja: “Navaljni će preživjeti trovanje, ali će mjesecima biti hendikepiran za posao političara. Prođe li sve ovo bez trajnijih posljedica, čemu se svi nadamo, sasvim sigurno će izvan političke arene biti najmanje mjesec ili dva dana”, rekao je osnivač fundacije Cinema for Peace. Sve je još zanimljivije nakon što se pročitaju Biziljeve riječi kako su njegovu fundaciju za pomoć tražile Nadja Tolokonikova te Pjotr Verzilov, oboje iz aktivističke skupine Pussy Riot.

Surežirao i film o Srebrenici

Verzilova je Bizilj prije dvije godine prevezao u Berlin također nakon pokušaja trovanja. Isto je liječen i izliječen u bolnici Charité u kojoj je sada i Navaljni.

– Primio sam poziv od Nadje iz Los Angelesa i Pjotra iz Moskve koji su me pitali bih li mogao pomoći dragom prijatelju Alekseju koji je također otrovan – rekao je Bizilj Deutsche Welleu. Rekao je i da je akcija prijevoza Navaljnog bila privatna inicijativa iako su o svemu obaviješteni i Angela Merkel i Emmanuel Macron.

– Bilo je vrlo skupo sve odraditi u tako kratkom roku, ali na kraju, za trajanja cijelog procesa, i bez da su razmišljali previše o svemu tome, privatne osobe bile su te koje su se javile i preuzele trošak – rekao je dodajući da cijela stvar neće njemačke porezne obveznike stajati ni centa. No tko je čovjek koji je u vrlo kratkom roku postao vijest koja je zasjenila čak i pandemiju.

Aleksej Navaljni najozbiljniji je Putinov protivnik, druga je tema je li on ruskog protivnika toliko razljutio da je ovaj riskirao i ovakav negativni globalni PR kako bi ga se riješio.

Ovdje je tema Jaka Bizilj, koji je očito prema imenu i prezimenu Slovenac. Rođen je 1971. godine u Ljubljani, no javno dostupni podaci spominju i život u Libiji, Tanzaniji, Maleziji i Njemačkoj. Stoji i da je na Sveučilištu u Mainzu studirao politologiju, književnost i film, da bi nakon završetka studija postao novinar i aktivist. Na kraju je prije 12 godina, 2008., osnovao fundaciju Cinema for Peace. Ipak, po dostupnome njegov je život daleko bogatiji od ovih nekoliko ionako intrigantnih podataka

. Bizilja bi se po dostupnome trebalo nazivati producentom, i to uglavnom različitih priredbi uživo, koncerata prije svega. I to ne s bilo kim, među zvijezdama čije je koncerte, po tim javnim podacima, organizirao od 1995. godine pa do osnivanja Cinema for Peace spomenuti su i Montserrat Caballé, Liza Minelli, Andrea Bocelli te Bryan Adams. Pronalazimo tvrdnju kako se godišnje radilo o čak 700 koncerata i drugih priredbi poput “Magic of the Dance”, “Isus Krist Superstar”, “Evita” pa i “Aide” Eltona Johna ili broadwayskoga mjuzikla “Jekyll & Hyde”.

Dugi niz godina bio je, piše se, najutjecajniji europski producent. Da bi onda, navodi se dalje, shvatio koji je utjecaj filma i industrije koja ga okružuje. Uključuje se i u film pa je među producentima dokumentarca “Letter to Anna” o ubijenoj ruskoj novinarki Ani Politkovskaji, spominje se i distribucija Oscarom nagrađene “Ničije zemlje” Danisa Tanovića s našim Reneom Bitorajcem u jednoj od dvije glavne uloge, druga je pripala Branku Đuriću. Film je Biziljeva fundacija proglasila i najvrednijim 2003. godine. Ono što je ovdje još zanimljivo jest film “Glasovi Srebrenice” koji je surežirao 2015. godine, a kao značajni filmovi navode mu se dva filma o Mihailu Gorbačovu. Jedan je posvećen upravo posljednjem sovjetskom lideru, a drugi se tiče ključnog događaja vezanog za Gorbačova –pad Berlinskog zida.

Puno je Bizilj aktivniji u dobrotvornom radu. Njegova nevladina organizacija, odnosno on sam, lako dolazi do najvećih hollywoodskih zvijezda i globalno poznatih faca poput, očito, Mihaila Gorbačova, Ai Weiweija ili Sharon Stone. Vrlo lako se mogu pronaći fotografije s događaja koje organizira Cinema for Peace na kojima se ističe i Leonardo DiCaprio.

Pokrenuo ‘Oscar s mozgom’

Glavni se događaj fundacije koju je Bizilj osnovao 2002. godine, motiviran napadima 11. rujna, odvija za filmskog festivala u Berlinu kada se organizira gala večera gdje se prikupljaju donacije za različite humanitarne aktivnosti. DW spominje kako su lani gosti te večere bili i Charlize Theron te bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Često će se pronaći kako je Bob Geldof tu priredbu nazvao ‘Oscarom s mozgom’. E sad, uvijek mora postojati i ona druga priča, a to je ovdje činjenica da se na ovoj večeri svaki puta skupi 600 ljudi koji plate svoju stolicu do tisuću eura.

Kako navodi njemački medij, nije do kraja jasno gdje sav taj novac, od karata i donacija, završava, a radi se o godišnjem iznosu i do dva i pol milijuna eura. Fundacija je dala obećanje da će neovisni revizor napraviti izvješće o tijeku novca i korištenju prikupljenih donacija.