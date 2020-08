U Sibiru špijuni pratili Navaljnog u korak

Na jednotjednom putu u Sibir nakon kojeg je navodno otrovan, lider ruske oporbe Aleksej Navaljni bio je pod vrlo detaljnom prismotrom sigurnosnih službi, citirale su policiju u svom izvješću ruske novine Moskovski komsomoleti. Tajne službe motrile su svaki njegov korak u Tomsku i Novosibirsku, gradovima u koje je putovao kako bi podržao oporbu na skorim lokalnim izborima, a nakon što se vraćao iz Sibira u Moskvu, u Tomsku mu je, smatraju njegovi suradnici, otrovan čaj u šalici u aerodromskom kafiću.

Policija otkrila detalje

Navaljni trenutačno leži u komi u Berlinu, nakon što je bolnica u Omsku gdje je prvo zaprimljen dopustila u subotu njegovu evakuaciju. Šef bolnice u Omsku rekao je da ne postoje tragovi otrova u njegovu tijelu, što je u suprotnosti s onim što je policija rekla Navaljnijevim suradnicima. Njegovo je stanje vrlo ozbiljno, govore aktivisti koji su organizirali njegov transport iz Rusije u Njemačku, a ispred bolnice Charité u Berlinu gdje je smješten, njemačke su vlasti jučer povećale broj policajaca.

U članku koji su spomenute ruske novine objavile, policijski izvori opisivali su kako su federalni agenti iz tajne službe (nasljednik bivšeg KGB-a), identificirali u kojem se apartmanu u Tomsku nalazi, pratili su njegove korake, skupljali račune od dostave sušija koje je naručivao te su ga, navodno, čak i pratili tijekom kratkog puta na plivanje rijekom Tom. Po svemu sudeći, policija je to novinama ispričala kako bi pokazala da se navodno trovanje nije dogodilo u gradu, već u avionu ili kafiću na aerodromu.

– Bilo nam je jasno da nas prate. To se stalno događa kada Aleksej otputuje u dalje regije na poslovna putovanja te nas detalji ne iznenađuju. No, iznenađuje nas kako su odlučili toliko jednostavno obznaniti javnosti da nije jako velika stvar pratiti obične građane te proučavati čak i njihove račune u supermarketima – rekla je Navaljnijeva glasnogovornica Kira Jarmiš za britanski Guardian. Navaljnijev tim bio je vrlo oprezan: za opozicionara i njegove suradnike u hotelu je rezervirao više soba nego što je bilo potrebno te on nije spavao u sobi u Tomsku koja je iznajmljena na njegovo ime.

Posjetila ga supruga

Supruga opozicionara i glavnog kritičara korupcije i režima predsjednika Vladimira Putina, Julija Navaljna i njegov suradnik Leonid Volkov jučer su ga posjetili u jednoj od najuglednijih njemačkih bolnica Charité gdje leži u komi. Glasnogovornica bolnice rekla je da se trenutačno provode opsežna dijagnostička testiranja te da liječnici neće komentirati njegovu bolest ili liječenje dok ne procijene sve rezultate. Očekuje se da će njemački liječnici prve nove detalje o bolesti Navaljnog javnosti priopćiti danas. Jedna nevladina organizacija transportirala je Navaljnog u Njemačku.

Radi se o zakladi Cinema for Peace (“Filmovi za mir”) koja se uglavnom bavi pružanjem podrške neprofitnim filmovima vezanim uz humanitarna pitanja, a šef joj je Slovenac Jaka Bizilj. On je za Deutsche Welle opisao kako su ga za pomoć zatražili članovi ruske aktivističke udruge Pussy Riot. Jednog od njih, Petra Verzilova, ta zaklada već je transportirala 2018. u Njemačku nakon što je i on navodno otrovan. Bizilj je dodao da su privatne osobe financirale inače vrlo skup Navaljnijev transport iz Sibira u Njemačku.