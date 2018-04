Država odbacuje top liječnike

Odlazak prof. dr. sc. Josipa Paladina s Rebra, način tog odlaska, ali i činjenica da glavna hrvatska bolnica ostaje bez svojeg prepoznatljivog liječnika inicirala je niz tema, službenih i neslužbenih informacija, mišljenja i komentara. Sve to govori da zapravo nikomu nije svejedno i da nitko nije ostao ravnodušan na taj potez uprave KBC-a Zagreb koja, međutim, osim općenitog priopćenja – šuti. Uz status umirovljenika kao razlog, prof. Paladinu su se zahvalili na četiri desetljeća rada i on je jučer ispraznio “svoj ormarić”. Učinili su to na Rebru još mnogi liječnici njegove generacije, vrsni stručnjaci kojih se javni sustav odriče i koji u pravilu redom potom nastavljaju karijeru u privatnim klinikama.

Tvrdi propisi i nervoza

– Prije nekoliko godina cijela generacija liječnika koji su ugledni nositelji struke (profesori Vidak, Labar, Francetić, Kraus, Krajina, Đelmiš, Mihelčić, Kuzmanić, Štern), sigurno 20-ak vrhunskih doktora, na ovaj ili onaj način otišli su u mirovinu. Smatram da za ljude koji nešto vrijede i koji imaju volju i psihofizičke mogućnosti treba pronaći modus kao što postoji u inozemstvu. Da im se barem ponudi savjetničko ili slično mjesto jer oni još jako puno mogu naučiti mlađe i srednje generacije. To se ne događa iz dva razloga; propisi su tvrdi, a drugi razlog je nervoza mlađih ljudi koji čekaju na red za svoj probitak – komentira prof. dr. sc. Velimir Šimunić, liječnik kojeg je javnost nazvala “ocem umjetne oplodnje”, a koji i nakon odlaska iz javnog sustava radi u svojoj klinici.

I profesor Šimunić i drugi sugovornici kažu nam da se primjerice američki sustav ne odriče svojih eksperata, razumiju vrijednost i ne dopuštaju gubitak jakih imena i stručnjaka. I u nas takvi liječnici odu – neki tiho, neki glasnije, no svi uglavnom nastavljaju raditi. Jer mogu, jer nisu dali svoje. Uostalom sustav ih podcjenjuje i plaćom od 4500 kuna nakon desetljeća rada, a toliko zarađuju međunarodni liječnički autoriteti s ugovorima na pola radnog vremena u našim bolnicama. I na taj način tjeraju također da njihovo ime pošteno plati neki privatnik.

Ili liječnik ili zastupnik

Potezom pera s Rebra je otišao i prof. dr. sc. Ranko Mladina, koji nam je sam opisao svoj odlazak u osvrtu koji objavljujemo uz ovaj tekst. Ostavio je iza sebe zavidno nasljeđe, odškolovao generacije, a upravo naziva svetom dužnošću liječnika – prenijeti svoje znanje.

– Smeta mi velik broj vrhunskih liječnika u politici. Za politiku nisu školovani i nemaju pojma o ekonomiji i stvarima koje se odnose na politiku. Imamo i predstojnike najvećih klinika u našoj maloj zemljici koji su godinama saborski zastupnici! Nespojivo! To bi trebao raščistiti svaki pošteni ministar! Ili si liječnik ili si zastupnik. Trećega nema – dodao je prof. Mladina.

A kako kaže prof. dr. sc. Damir Eljuga, medicina zna da postoji biološka i kronološka dob pa je netko mlad u intelektualnom pogledu i ima svježinu iako je kronološki ima 70 godina, a postoji i obratno pa je netko star već sa svojih 50 godina.

– Hrvatski državni sustav treba zadržati kapitalce koji su ostavili traga u medicini, imaju golema poznanstva po cijelom svijetu i međunarodnu reputaciju, a medicina nije lokalna stvar, nego globalna. To je golemo iskustvo i sustav treba nastojati zadržati te sijede glave kao konzilijarijuse – poručuje ovaj poznati liječnik koji je također umirovljen, a radio je u KBC-u “Sestre milosrdnice”.