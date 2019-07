Letovi prizemljeni na Siciliji zbog erupcije vulkana Etne

Letovi su bili prekinuti noću na talijanskom otoku Sicijili zbog erupcije vulkana Etne te će moći biti nastavljeni u subotu, objavile su tamošnje vlasti i upozorile putnike na kašnjenja.

Vulkan je počeo erumpirati kasno u petak navečer, objavio je Talijanski institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Svi su letovi bili prekinuti u obližnjoj zrčanoj luci u Cataniji.

Erupting Etna: Volcano spews lava and ash



Large ash clouds forced the closure of the Catania and Comiso airports in Sicily, but they were able to reopen on Saturday.



For more videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/Xh3FgKSeSj