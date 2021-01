Ledeni val pogodit će sjevernu polutku krajem siječnja: Zadnji put to se dogodilo 2014.

Porast temperatura visoko u atmosferi iznad Arktika mogao bi rezultirati valom ledenog vremena, sličnom onome iz 2014. godine te bi se od kraja siječnja posebno mogao osjetiti u Sjevernoj Americi, Europi i azijskim zemljama, piše Bloomberg.

Sličan vremenski obrazac, poznat kao polarni vrtlog ili vorteks, dogodio se tijekom zime 2014. kada su se u Chicagu temperature spustile i do minus 27 Celzijevih stupnjeva.

U tom slučaju nije neuobičajeno ni da hladan zrak s Arktika prodre još južnije, piše Bloomberg.

No ledeni se zrak tijekom 2019. i 2020. uglavnom zadržavao u području oko Arktika, a sada, po mišljenju Todda Crawforda, vodećeg meteorologa IBM-ove tvrtke Weather Co., nakon gotovo dvogodišnjeg zatišja sjevernoj hemisferi odande možda ponovno prijeti prodor ledenog zraka.

"Po svemu sudeći, pred nama bi mogao biti uzbudljiv period ispunjen hladnim danima i obilnim snijegom", rekao je.

No prognostičari ipak ne očekuju tako oštru hladnoću poput one tijekom zime 2014., ali prognoziraju hladnije zimske dane nego do sada. Hladan zrak već je prodro u područja zapadne Europe i Kine.

U Parizu je temperatura niža za 3,5 Celzijeva stupnja od prosjeka za ovaj dio godine, u Madridu je čak 6,9 stupnjeva hladnije nego što je to uobičajeno, a u Pekingu je temperatura pala na rekordno nisku razinu pa je u četvrtak ondje izmjereno minus devet stupnjeva, kaže meteorolog aplikacije AccuWeather, Tyler Roys.

Tehnički, riječ je o polarnim vrtlozima koji kruže Arktikom i održavaju hladnoću "zarobljenom" daleko na sjeveru, no uz porast temperature, poznat kao iznenadno stratosfersko zagrijavanje, hladan zrak može probiti taj polarni "obruč" i omogućiti ledenom zraku da se počne kretati prema jugu.

"To donosi hladno vrijeme posvuda na sjevernoj hemisferi no, po svemu sudeći, ove će se godine ledeni val vjerojatnije zadržati samo na području Sjedinjenih Država", kaže Ryan Truchelut, predsjednik tvrtke Weather Tiger LCC.

Brojni meteorolozi kažu kako nema jamstava da bi se prognoze o ovako hladnim vremenskim uvjetima mogle i ostvariti.

"Puno se puta u prošlosti dogodilo da prognoza o ledenom valu bude tek lažna uzbuna", podsjetio je Jim Rouiller, glavni meteorolog u tvrtki Energy Weather Group LLC.

