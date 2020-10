Lagao da ima bolesnog sina, tražio je novac, uzeo joj 143.000 kuna i pet je puta silovao

Muškarac (50) optužen je za prevaru, prijetnje i silovanje, a optužnicu je protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Sva navedena djela počinio je od 14. srpnja do 18. listopada 2019. i to ne štetu jedne žene.

- Imam bolesnog sina, i treba mi novac za njegovo liječenje - kazao je 50-godišnjak svojoj žrtvi.

Ona mu u je dala novac za to, a dala mu je novaca i kada joj je kazao da mu treba za kupovinu drva. Nikakvog bolesnog sina nije imao, kao što ni drva nije kupio. Osim toga obećao joj je obaviti neke građevinske radove, pa mu je i za to dala novac. Radove nije obavio, a ukupno joj je uzeo 143.000 kune. Osim što ju je prevario, optužen je i da ju je od srpnja do rujna 2019. pet puta silovao, a osim toga je prijetio njoj i njezinom sinu.