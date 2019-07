Kuščević odlazi, odmah zamjena i za Pejčinović-Burić?

Pred premijerom Plenkovićem, kao i ministrom uprave Lovrom Kuščevićem, tjedan je odluke jer se Plenković sutra sastaje sa svim koalicijskim partnerima s obzirom na to da HNS traži odlazak Kuščevića iz Vlade, u suprotnom prijete da će iz Vlade i parlamentarne većine izaći – HNS.

Bošnjaković uz Kuščevića

Iako u premijerovu krugu i dalje ne otkrivaju karte pa je nepoznato hoće li premijer već na koalicijski sastanak doći s odlukom o Kuščeviću ili će se ona kuhati još koji dan, sve se više stječe dojam da je najizglednija opcija Kuščevićev odlazak. Vrlo vjerojatno Kuščević će sam podnijeti ostavku da ne ispadne da ga premijer smjenjuje pod pritiskom partnera i oporbe, ali i dalje su sve opcije otvorene.

Budući da od 1. rujna iz Vlade odlazi i Marija Pejčinović Burić, aktualna ministrica vanjskih poslova koja ide za glavnu tajnicu Vijeća Europe, nije isključeno da bi premijer mogao odmah zamijeniti Kuščevića i Pejčinović-Burić. Možda je opcija da se Plenković upusti u širu rekonstrukciju Vlade budući da je HDZ na euroizborima osvojio tek 22,7 posto glasova i da je rejting te stranke ozbiljno poljuljan.

Plenković mora računati i na to da afere ministara i loš rejting HDZ-a otežavaju situaciju predsjednici RH Kolindi Grabar-Kitarović koja će biti kandidatkinja HDZ-a na predsjedničkim izborima u prosincu ove godine. A eventualni loš rezultat predsjednice na predsjedničkim izborima opet bi se negativno odrazio na HDZ koji se mora spremiti za parlamentarne izbore u jesen 2020. Iako je Plenković jasno poručio da organski ne podnosi ultimatume, u HDZ-u se sve češće može čuti nezadovoljstvo zbog otezanja sa smjenama kompromitiranih ministara. Pojedini članovi Predsjedništva vrlo su pesimistični i smatraju da bi HDZ, zbog ministara aferaša, mogao izgubiti iduće izbore. Smeta ih i to što drže da u vodstvu HDZ-a ne žele priznati zašto je HDZ loše prošao na euroizborima, a još manje pokušavaju to popraviti.

Iako je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković jučer na televiziji N1 rekao da nije stekao dojam da ima elemenata kaznene ili prekršajne odgovornosti u slučaju Kuščević te da nema elemenata za njegov odlazak, u Vladi su komentirali kako je on govorio s pravnog aspekta, a da će premijer donijeti političku odluku. Pa se Bošnjakovićeve riječi ne mogu uzeti kao signal Kuščevićeva ostanka u Banskim dvorima. HNS, HDZ-ov partner u Vladi, u medije je pustio i neslužbene informacije kako bi oni sugerirali i smjenu ministrice Gabrijele Žalac zbog njenih afera s Mercedesom te ministra zdravstva Kujundžića.

HDZ-ovci za smjene

Čak se i među dijelom HDZ-ovaca može čuti da bi Plenković trebao smijeniti Kuščevića, Žalac, Tolušića jer ljudi na terenu loše reagiraju na afere ministara koji su, pritom, i prilično imućni. Plenković se dosad pokazao kao premijer koji, čak i neshvatljivo, pa i na svoju štetu, brani ministre.