Ksenija Topolovčan: Stavio je koljena na moje laktove i počeo me udarati, nisam kriva

- Nisam kriva - rekla je Ksenija Topolovčan (30), kojoj je na Županijskoj sudu u Varaždinu počelo suđenje za ubojstvo devet godina starijeg supruga Mirka koji ju je, kako tvrdi, duže vrijeme zlostavljao. Optužena je da je 9. travnja oko 19 sati u spavaćoj sobi u obiteljskoj kući u Budančevici blizu Đurđevca kuhinjskim nožem ubola supruga u prsni koš, u srce.

Izmjereno joj je 2,60 promila alkohola u krvi. Branila se da je suprug cijeli dan pio, a oko podneva izbio je njim i svekrom koji ih je i uzdržavao jer su oboje bili nezaposleni. Pozvana je i policija koja je na tu adresu često navraćala zbog prijava. Suprug je biciklom otišao u selo, a ona je legla u krevet.

Kad se vratio, počeo ju je, veli, tuči. Pobjegla je u štagalj i skrivala se sve dok po nju nije došao svekar i natjerao ju natrag u kuću, gdje ju je suprug nastavio udarati, a od bolova se čak onesvijestila.

- Srušio me na pod, stavio koljena na moje laktove i počeo me udarati gdje je stigao. Gazio mi je po prstima, pala sam u nesvijest, a moj svekar je sve gledao i nije mi pomagao. Kad sam došla k sebi, vidjela sam da on spava te sam na četiri noge upjela pobjeći u kuhinju i uzeti nož - prenio je njezino svjedočenje portal epodravina.

U jednom trenutku suprug se poskliznuo na tepihu i povukao ju sa sobom, i tada mu se nož zario u grudi.

- Ne znam otkud mi snaga da se obranim u tom trenutku. Poručujem svim ženama da se maknu od nasilnika kako se ne bi dovele u situaciju u kojoj sam ja - kazala je.

Dvoje djece supružnicima je oduzeo Centar za socijalnu skrb i smjestio u udomiteljsku obitelj. Kseniji, koja se liječila od alkoholizma, produljen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U siječnju bi trebao biti saslušao svekar koji je svjedočio tragediji.

On se već prije žalio da je Ksenija na njega znala fizički nasrtati.

– Bilo je tko će koga prvi, on nju ili ona njega. Ona je rabijatnija, surovija. Znate ono kad imate dva boksača, jedan je obrambeno nastrojen, a drugi napadački. Ona je kao ovaj drugi i evo što se dogodilo – rekao nam je nakon ubojstva Mirkov otac Ivan Topolovčan (69).

Ksenija i Mirko prošle su godine bili osuđeni uvjetno zbog zanemarivanja djece.