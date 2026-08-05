'Krvavi slap' Antarktike skriva drevni svijet zarobljen ispod leda

U srcu jednog od najsurovijih mjesta na Zemlji znanstvenici su otkrili iznenađujuću tajnu poznatog antarktičkog „Krvavog slapa”. Istraživanje pokazuje da voda koja stoljećima istječe iz ledenjaka Taylor nije tek neobična slana otopina bogata željezom, nego skriva živu zajednicu mikroorganizama čiji su preci nastanjivali drevno more prije nego što ih je ledenjak zarobio ispod ledenog pokrova.

Crvena boja slapa posljedica je vode bogate željezom koja pri dodiru sa zrakom oksidira i poprima boju nalik krvi. Znanstvenici su već dugo pretpostavljali da je riječ o nekadašnjoj morskoj vodi koja je ostala zatočena ispod ledenjaka nakon njegova napredovanja, no do sada nije bilo čvrstih bioloških dokaza za takvu teoriju, piše Daily Mail.

Analizom 167 uzoraka vode, leda, sedimenta i zraka prikupljenih u području McMurdo Dry Valleys istraživači su pomoću sekvenciranja DNK identificirali tisuće mikroorganizama. Među njima su pronašli dijatomeje, haptofite, dinoflagelate i trepetljikaše – sitne organizme koji danas uglavnom nastanjuju morska staništa. Udio morskih mikroorganizama u Krvavom slapu bio je višestruko veći nego na drugim lokacijama u antarktičkim suhim dolinama, što snažno potvrđuje njegovo morsko podrijetlo.

Još je zanimljivije da mnogi od tih organizama nisu samo preživjeli, nego su i dalje biološki aktivni. Genetske analize pokazale su da obavljaju fotosintezu, popravljaju oštećenja stanica i aktiviraju obrambene mehanizme koji im omogućuju opstanak u ledenoj, izrazito slanoj vodi. Neke vrste preživljavaju ulaskom u stanje mirovanja sve dok se uvjeti ponovno ne poboljšaju.

Autori studije objavljene u časopisu Nature Geoscience smatraju da ovo skriveno podledenjačko stanište predstavlja jedinstveni prozor u davnu prošlost Antarktike. Ono ne samo da otkriva kako je život opstajao tijekom dramatičnih klimatskih promjena kroz stotine tisuća godina, nego pomaže i u rekonstrukciji vremena kada je morska voda ostala zarobljena ispod rastućeg ledenog pokrova. Krvavi slap, visok oko pet katova, tako ostaje jedan od najneobičnijih prirodnih fenomena na Zemlji i dragocjen izvor spoznaja o životu u ekstremnim uvjetima.