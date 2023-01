Krajnji je čas, moramo sačuvati divlji svijet da bi naš ostao pitom

Kao i nakon klimatske konferencije COP27 u Egiptu i nakon summita Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti COP15 u Kanadi, pojavilo se pitanje – hoće li sve ostati samo na popisu lijepih želja ili će se te želje i ostvariti. Konferencija u Montrealu koja je okupila predstavnike 188 država (domaćin je bila Kanada, ali predsjedala je Kina) okončana je Sporazumom o usmjeravanju globalnog djelovanja na prirodu do 2030. godine. Plan je staviti čak 30 posto planeta i 30 posto ugroženih kopnenih i morskih ekosustava pod zaštitu do kraja desetljeća. Naravno, najviše rasprave vodilo se o financijama i traženju odgovora na pitanje tko će sve to platiti i tko će podnijeti najveći teret pomoći zemljama u razvoju. Čovjek je doveo planet u situaciju da jednom milijunu biljnih i životinjskih vrsta prijeti izumiranje, mnogima u roku od svega nekoliko desetljeća, a više od polovice svjetskog BDP-a ovisi upravo o prirodi. Izvršna direktorica Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) Inger Andersen kazala je da je cijeli sustav UN-a usmjeren na podršku provedbi usuglašene 23 mjere kako bi se doista mogao sklopiti mir s prirodom.