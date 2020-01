Predsjednica stranim novinarima: Korupcija počinje još u školama, svjetla točka su mladi koji odlaze

Korupcija je sveprisutna u Hrvatskoj u školama gdje se djeca koja varaju na ispitima slave kao 'heroji, kazala je predsjednica na odlasku Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji za strane novinare, prenosi Guardian.

Kolinda Grabar-Kitarović novinarima je rekla kako je korupcija sveprisutna u hrvatskom društvu, ali da započinje još u učionicama.

– Tu korupcija počinje, na djeci. Traže način kako prevariti sustav, a to nije povezano s politikom. Puno je bolje nego što je prije bilo, no nije samo u politici – rekla je Grabar-Kitarović stranim novinarima.

Guardian podsjeća kako je aktualna predsjednica bila ministrica u Vladi Ive Sanadera koji je osuđen na šest godina zatvora zbog uzimanja mita od 10 milijuna eura, no Grabar-Kitarović je kazala kako je u to vrijeme bila isključena iz donošenja velikih odluka pa nije ništa znala o korupciji tadašnjeg premijera.

– Većinom nismo svjesni korupcije. Kada idete kod liječnika svi očekuju da ponesete barem cvijeće, čokoladu ili nešto slično - to je običaj. Moja majka je nedavno bila u bolnici i prijatelji su me ispitivali zašto nisam nešto donijela jer medicinske sestre to očekuju. Ja sam im odgovorila da neću sudjelovati u toj vrsti korupcije nego da ću im donijeti košaru za Božić kao božićni poklon – rekla je Grabar-Kitarović.

Za nju su, kaže, nada mladi ljudi koji odlaze iz Hrvatske.

– Svjetla točka su mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske u različite države te će se vratiti kući s drugačijim pogledima na život. I od toga ćemo profitirati – kazala je.

Guardian je podsjetio kako je istraživanje Eurobarometar otkrilo da 59 posto Hrvata na dnevnoj bazi osjeća prisutnost korupcije. Podsjetili su i kako je Grabar-Kitarović izgubila na izborima od kandidata lijevog centra Zorana Milanovića koji je obećao da će izvući državu iz ratne prošlosti.

