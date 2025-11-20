Naši Portali
REAKCIJA LIJEČNIČKE I SESTRINSKE KOMORE

Komore osudile svaki oblik korupcije

Zagreb: Igor Filipčić, predstojnik Klinike za psihijatriju Sveti Ivan
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
20.11.2025.
u 13:41

Ističu da korupciji nema mjesta u zdravstvu, također podsjećajući na presumpciju nevinosti  do pravomoćne presude.

Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara reagirale su na vijest da su akcijom USKOK-a zbog sumnje u korupciju u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, osumnjičeni liječnik i glavna sestra. Osudile su svaki oblik koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu te društvu u cjelini. 

"HLK zabrinjavaju optužbe o zlouporabi položaja i ovlasti koje se stavljaju na teret bivšem ravnatelju Klinike za psihijatriju Sveti Ivan jer takvi slučajevi ozbiljno narušavaju povjerenje građana u liječničku profesiju i sustav javnog zdravstva. Korupcija i pogodovanje, neovisno o razini i obliku, izravno štete pacijentima, ponižavaju rad većine liječnika koji časno i savjesno obavljaju svoj posao te ugrožavaju temeljne vrijednosti zdravstvenog sustava", poručili su iz Liječničke komore. Podsjećaju na presumpcije nevinosti koje vrijedi za svakog pojedinca pa tako i za svakog liječnika, ali istodobno naglašavaju kako "Hrvatska liječnička komora ostaje čvrsto opredijeljena u zagovaranju etičnosti, profesionalne čestitosti i transparentnosti rada svih svojih članova".

Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) naglašava da medicinske sestre i tehničari moraju raditi u okruženju u kojem nema zloupotreba, jer povjerenje pacijenata i javnosti u zdravstveni sustav počiva upravo na profesionalnosti, etičkom postupanju i integritetu svih zdravstvenih radnika. Ističu da korupciji nema mjesta u zdravstvu, također podsjećajući na presumpciju nevinosti  do pravomoćne presude.

„Medicinske sestre i tehničari svakodnevno obavljaju iznimno odgovorne i složene zadatke u zahtjevnim okolnostima, te svoj posao rade predano, profesionalno i s visokim etičkim standardima. Pojedinačni slučajevi mogućih zlouporaba ne mogu i ne smiju narušiti ugled cijele profesije niti umanjiti doprinos koji sestre i tehničari svakodnevno daju zdravstvu i društvu“, izjavio je Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, dodavši da će Komora nastaviti promicati načela transparentnosti i odgovornosti u sestrinskoj profesiji i  da je povjerenje građana u zdravstveni sustav temelj njegove učinkovitosti i kvalitete.

