BLISTA U ZELENOM

Kolinda Grabar-Kitarović ne odmara ni u sred ljeta. Otkrila je čime se bavi

POOL: Kolinda Grabar Kitarovi? u bijeloj haljini na inauguraciji
Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
VL
Autor
Večernji.hr
21.08.2025.
u 13:20

Bivša oredsjednica aktivna je u Međunarodnom olimpijskom odboru.

Kako je otkrila sama Kolinda Grabar-Kitarović na svom Instagram profilu, sredinu kolovoza provodi u susjednoj nam Mađarskoj, gdje prisustvuje slavljenju uspjeha Thomasa Bacha. Priustvuje svečanosti na kojoj Bach prima Veliki križ mađarskog reda za zasluge. Time se, navodi,  priznaje njegova posvećenost zaštiti integriteta sporta i promoviranju duha Olimpijskih igara te fair playa.

Inače, Bach je specijalizirao floret i osvojio zlatnu medalju u ekipnom mačevanju na Olimpijadi u Montrealu 1976. godine, predstavljajući Zapadnu Njemačku. Također je bio član pobjedničke ekipe na Svjetskom prvenstvu 1977. u Buenos Airesu, a 1973. u Göteborgu osvojio je srebro i 1979. u Melbourneu broncu. Osvojio je i dva puta njemačko prvenstvo u pojedinačnom floretu (1977. i 1978.). Njegova posljednja međunarodna utakmica bila je 1980. u Šangaju. Trenutno je na dužnosti počasnog predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC).

POOL: Kolinda Grabar Kitarovi? u bijeloj haljini na inauguraciji
Ključne riječi
Međunarodni olimpijski odbor Kolinda Grabar - Kitarović

Avatar Nezaboraviti
Nezaboraviti
13:37 21.08.2025.

Hahaha...

Avatar Asterix
Asterix
13:26 21.08.2025.

Naša prekrasna Kolinda stvarno previše radi. Nije joj lako.

