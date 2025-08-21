Kolinda Grabar-Kitarović ne odmara ni u sred ljeta. Otkrila je čime se bavi

Kako je otkrila sama Kolinda Grabar-Kitarović na svom Instagram profilu, sredinu kolovoza provodi u susjednoj nam Mađarskoj, gdje prisustvuje slavljenju uspjeha Thomasa Bacha. Priustvuje svečanosti na kojoj Bach prima Veliki križ mađarskog reda za zasluge. Time se, navodi, priznaje njegova posvećenost zaštiti integriteta sporta i promoviranju duha Olimpijskih igara te fair playa.

Inače, Bach je specijalizirao floret i osvojio zlatnu medalju u ekipnom mačevanju na Olimpijadi u Montrealu 1976. godine, predstavljajući Zapadnu Njemačku. Također je bio član pobjedničke ekipe na Svjetskom prvenstvu 1977. u Buenos Airesu, a 1973. u Göteborgu osvojio je srebro i 1979. u Melbourneu broncu. Osvojio je i dva puta njemačko prvenstvo u pojedinačnom floretu (1977. i 1978.). Njegova posljednja međunarodna utakmica bila je 1980. u Šangaju. Trenutno je na dužnosti počasnog predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC).