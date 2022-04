Koje to 'moćno' oružje kupuje Vučić? Evo što je nabavio: Zastarjeli kineski sustav s kojim se NATO ruga

Svjetske agencije objavile su da je proteklog vikenda na aerodrom u Beogradu sletjelo čak šest kineskih transportnih zrakoplova Y-20. U njima se uz opremu za tvornicu farmaceutske kompanije Sinopharm u Srbiji, nalazio i puno zanimljiviji teret, a to je kineski protuavionski i proturaketni sustav FK-3. Premda se stvara dojam da je operacija bila "prikrivena", naravno da nije, jer se neobično veliko jato kineskih Y-20-ica pratio izravno na Flightradaru.



Kako je isporuka oružja obavljena preko teritorija Bugarske, jasno je da NATO nije imao ništa protiv te isporuke. To nešto govori i koliko opasnim za svoje snage i zrakoplovstvo NATO drži spomenuti kineski raketni sustav. Sasvim bi drukčija reakcija NATO-a bila da je bilo riječi o isporuci ruskog raketnog sustava S-400, koji zasigurno ne bi mogao biti dostavljen do Beograda, jer ga NATO drži opasnim i za svoje zrakoplove.