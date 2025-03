Kerum optužio HDZ pa se obrušio na Puljka: 'Srušio je štandarac, sutra može srušiti križ na Marjanu ili Tuđmana!

Željko Kerum kandidat je HGS-a za gradonačelnika Splita, a zamjenici će mu biti gradski vijećnici Igor Stanišić i Lidija Bekavac. Kandidatkinja HGS-a za županicu Splitsko-dalmatinske županije je Martina Nimac Kalcina, a za zamjenika je kandidiran Petroslav Sapunar, a za drugog zamjenika stranka pregovara s Nezavisnom listom dr. Stipice Jadrijevića. Predstavljajući ih, Željko Kerum je istaknuo kako su kandidati za njegove dogradonačelnike najrječitiji, najkonkretniji, najjednostavniji vijećnici u Gradu Splitu. - Njihov rad mediji i građani ocjenjuju odličnom ocjenom. Napravit ćemo ne dobar rezultat, nego čak i odličan. Imamo dobre ljude, s iskustvom i znanjem - rekao je Kerum koji je bio u ulozi moderatora.

Lidija Bekavac je izjavila kako na izbore HGS izlazi u najjačem sastavu jer ovo je krajnji rok da se Grad Split spasi. - Najgore što bi se moglo dogoditi ovom gradu je da Puljak i njegov zamjenik Ivošević ponovno pobjede. U tom slučaju nas čeka dužničko ropstvo sljedećih 30 godina koliko će se vraćati kredit. Njihovoj pobjedi jedino bi se radovali bankari. On je zadužio sljedećih sedam gradonačelnika. Pozivam sve naše sugrađane da izađu na izbore i pokažu prst dolje Puljku – pozvala je Bekavac.

Igor Stanišić je rekao kako već osam godina u gradskom vijeću ukazuje na sve ono što ne valja i ljudi dobro znaju njihove stavove. -Mogu poručiti da smo kao stranka spremni na novi uzlet, a kao ljudi spremni smo preuzeti vlast – zaključio je Stanišić.

Petroslav Sapunar, koji je najdugovječniji predsjednik Županijske skupštine istaknuo je kako mu je rad u Županiji poznat, cilj mu je ravnomjeran razvoj i zbrinjavanje otpada. - Pomoći ću budućoj županici u svakom pogledu – rekao je Sapunar, a Martina Nimac Kalcina, kandidatkinja za županicu, naglasila je kako je četiri godine vijećnica u Županijskoj skupštini i poznaje njezin rad.

- Ne bi bilo pošteno kada bih rekla da Županija nije radila i da nije puno toga napravila kako treba, međutim nezadovoljna sam jer smatram da to nije bilo dovoljno, dovoljno kvalitetno i dovoljno brzo – rekla je Nimac Kalcina. - Mi nismo državna stranka, mi ne moramo slušati nikoga iz Zagreba, dok HDZ nije u takvoj poziciji – istaknula je Nimac Karlina.

- Martina nema zadrške ni prijepora, kritički je raspoložena prema svemu što nije dobro. Imaš odriješene ruke – rekao je Kerum nakon predstavljanja njegovih kandidata. Osvrnuo se i na odluku splitskog Gradskog vijeća o kupnji Spaladium arene. -To je bilo natjecanje tko je nesposobniji i tko manje zna. Ja sam ima više od dvije godine treba kupiti potraživanja od banaka za male iznos i sada bi mi bili u njihovom položaju – rekao je Kerum i optužio HDZ da je ostavkom prije tri godine i ponovljenim izborima vlast prepustio Puljku koji u Splitu radi razdor i podjelu rušeći štandarac, štekate. - Sutra može srušiti križ na Marjanu i spomenik Tuđmana! Onaj koji je isključiv i ograničen - ne vrijedi ništa. Bio sam gradonačelnik, tražili su me obnovu ploča antifašista - učinio sam to. Puljak je spreman radi svog interesa pričati laži. Ima protukandidata iz HDZ-a koji je marioneta, koji ne može napraviti ništa – rekao je Kerum i poručio glasačima, osobito HDZ-ovim kako Puljka može pobijediti jedino on.

