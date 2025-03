Hladan tuš za Ninčević Lesandrić, SDP se odlučio na izbore s Ostojićem: Evo koji je razlog obrata

U Splitsko-dalmatinskoj županiji jučer se dogodio preokret. Na lokalnim izborima SDP će ipak imati svog kandidata za župana, i to šefa županijske organizacije i potpredsjednika stranke Ranka Ostojića. To znači da SDP neće podržati nezavisnu kandidatkinju za splitsko-dalmatinsku županicu Ivanu Ninčević Lesandrić, o čemu se tjednima špekuliralo.

Sporan Puljak

Da stranka ipak ide sa svojim kandidatom, istim onim kojega su u tu bitku slali i prije četiri godine, odlučeno je u Sinju, gdje su se preko vikenda okupili dalmatinski SDP-ovci kako bi donijeli odluku o izlasku na lokalne izbore. Za Ranka Ostojića glasalo je 17 članova splitsko-dalmatinskog odbora SDP-a, a za Ninčević Lesandrić njih osmero. Među 17-ero onih koji su bili za Ostojića bili su i svi članovi odbora iz Splita i Trogira, zbog čega se u stranci već može čuti kako je Ostojić svoju kandidaturu i istaknuo u dogovoru sa splitskim SDP-ovcima koji su od samog starta bili protiv toga da stranka podrži Ninčević Lesandrić. Ključni je razlog Ivica Puljak, šef stranke Centar koji snažno podupire Ninčević Lesandrić i čiji će članovi biti i na listi koju će za Županijsku skupštinu nositi Ninčević Lesandrić. Naime, šef splitskog SDP-a i kandidat stanke za splitskog gradonačelnika Davor Matijević izrazito je kritičan prema Puljku u Splitu, a prema stranačkim anketama i nakon sklapanja savezništva sa splitskim Možemo i strankom Direkt nada se ulasku u drugi krug i borbi upravo s Puljkom za prvog čovjeka grada.

Odluci da SDP ipak ne podrži Ninčević Lesandrić kumovala je i njezina afera s bespravnom kućom za iznajmljivanje, odnosno došla je kao idealan argument onom dijelu SDP-a koji je nije htio od početka podržati i koji su jučer često isticali kako je pitanje koliko joj je afera štetila te naglašavali da su sve ankete koje su joj išle u prilog rađene prije nego što je afera završila u medijima.

Dio dalmatinskih SDP-ovaca uvjeren je da su odlukom da u utrku za župana opet “gurnu” Ostojića spasili HDZ od gubitka izbora.

– Teško će Ninčević Lesandrić preskočiti Ranka i ući u drugi krug. S druge strane, još će teže Ranko pobijediti HDZ. Da smo to mogli, valjda bismo jednom u protekle 33 godine to i uspjeli – kaže naš izvor iz dalmatinskog SDP-a nezadovoljan stranačkom odlukom.

Ključan drugi krug

Sam Ostojić za Večernji list kaže kako se ne bi ni upuštao u bitku za Županiju da ne misli da može pobijediti HDZ-ova Blaženka Bobana.

– Ako smo svi iskreni u želji da se ovog puta pobijedi HDZ i mene zanima hoće li u drugom krugu Ninčević Lesandrić podržati mene, kao što ćemo mi nju bude li ona ta koja će ući u drugi krug – pita Ostojić koji na komentare i iz svoje stranke da ne može dobiti izbore dodaje kako ni Hajduk nije prvak države pa svejedno navijaju za njega jer je nekad bio i jer će biti opet.

Nezavisna kandidatkinja Ivana Ninčević Lesandrić koja je jučer doživjela “hladan tuš” zahvalila je onom dijelu SDP-a koji je iskreno, kako kaže, htio pobijediti HDZ i uvesti red u Županiju.

– Nastavljamo dalje svojim putem, do pobjede. Ljudi koji žele promjenu sada imaju samo jednu opciju – kazala je Ninčević Lesandrić, iz čega je jasno da nema namjeru odustati od svoje kandidature i stati uz Ostojića, što je ideja koja se jučer također mogla čuti u vrhu dalmatinskog SDP-a. Zanimljivo, u timu Ninčević Lesandrić jučer nisu htjeli dati jasan odgovor na pitanje jesu li oni spremni podržati Ostojića u drugom krugu, uđe li on u njega, umjesto njihove kandidatkinje. To se, vjeruju, neće dogoditi.

