Kerum: Ajmo na izbore! Puljak i Ivošević su raskrinkani. Narod ih ne zanima, ne znaju se ni obući

Predsjednik HGS-a i splitski poduzetnik Željko Kerum po prvi je put komentirao mogućnost novih izbora u gradu pod Marjanom.

"Svi vijećnici osim mojih će se svim silama boriti da se izbori ne dogode. Oni to ne žele jer su špekulanti. Svjesni su da su bez politike najobičnija nula, a isto tako znaju da im narod više neće dati podršku da opet uđu u Gradsko vijeće", kazao je Kerum za Večernji list komentirajući političku krizu u Splitu u kojoj je zbog niza afera i kontroverzi gradonačelnik Ivica Puljak izgubio većinu.

Kerum kaže da je spreman za nove izbore jer on nema što izgubiti.

Foto: PIXSELL

"U Hrvatskoj postoje HDZ i SDP. HDZ i Franjo Tuđman su stvorili državu, a SDP ju je demokratizirao i izveo na europski put. Te stranke su vrijedne spomena. Nikakvi puljci, mostovi i centri me ne interesiraju. To su špekulanti i prodavači magle. Ja jedini imam kontinuitet od 12 godina u Splitu i u županiji. Mene narod voli jer imam rezultate, a oni nemaju ništa. Na ponovljenim izborima HGS će ostvariti debelo bolji rezultat od onoga u svibnju. Možda i najbolji. Narod je sad progledao, shvatio je da je Puljak prevara, ljudi su željni projekata i konkretnih rješenja", zaključuje Kerum.

Iako je Puljak ostao bez većine kad se glasalo o imenovanju ljudi u Nadzorne odbore gradskih tvrtki, do novih izbora može formalno doći tek pri neizglasavanju godišnjeg proračuna. SDP-ov Ante Franić već je najavio da Puljak na njegovu ruku više ne treba računati, a troje Mostovaca predvođenih Josipom Markotićem na sličnom je tragu razmišljanja. Oni zamjeraju Puljku nepotizam pri kadroviranju, gaženje vlastitih obećanja i aferu oko neproduženja ugovora čistačici JUŠOS-a s 80-postotnim invaliditetom.

Međutim Kerum smatra da Most nema ključnu ulogu u "rušenju" većine.

"Čujte, oni su bili peta politička opcija u Splitu. Oni su trenutno dio većine i špekuliraju što će i kako će".

Komentirajući "aferu čistačica" Kerum je kazao da je nedvojbeno riječ o političkom revanšizmu kojeg predvodi Puljkov zamjenik Bojan Ivošević.

Foto: PIXSELL

"Ivošević je dokazao da je rasist i fašist. Ljudima po ulici prijeti da će im brojati obiteljska stabla. Glumi šerifa. To mu možda može proći negdje drugdje ali u Splitu ne. Ta čistačica koju ja ni ne znam ispala je kolateralna žrtva. Prevarili su je Puljak i Ivošević, dvojica elitista. Oni su otuđeni od naroda, njih problemi malog čovjeka ne zanimaju. To nije s božje strane", tvrdi Željko Kerum koji je zatim naširoko iskritizirao bračni par Puljak.

"Meni je čudno da narod na početku nije shvatio da je bračni par Puljak prevara. Rasturili su jednu stranku, pokupili novac i sad opet zgrću novac kroz političko djelovanje i drže ga za sebe. Njih samo zanima novac, a njihove ambicije nemaju granica. Ljudi su mislili da je Puljak fini znanstvenik. A on nije niti fin, niti znanstvenik. Da je dobar znanstvenik ne bi se bakčao politikom. Njegovi suradnici su neuki. Među njima prednjači predsjednik Gradskog vijeća Jakov Prkić koji na sjednice dolazi u jeansu i zgužvanoj košulji. Ma koji je to način? Kako on to predstavlja grad Split? On ne zna pričati, nema školu niti je što u životu napravio. Sve što ima je nekakav raspali fotoaparat s kojim glumi reportera", oštar je bio Kerum.

Kerum je komentirao i nedavno rezanje stupića na parkingu na splitskim Gripama po nalogu Ivoševića u noćnim satima. Tom prilikom koncesionar Tonći Omrčen izbačen je iz dijela posjeda kojeg je dobio na javnom natječaju jer vlast tvrdi da preko dijela parkinga prolazi nerazvrstana cesta u ingerenciji grada.

Foto: PIXSELL

"Bojan Ivošević je nasilan, sve što od početka mandata radi je čista sila. Ništa mu nije prošlo. On je militantni siledžija koja se igra s egzistencijom ljudi koji doma imaju ženu i djecu. On ne poštuje institucije ni pravni poredak ove države. Rezanje stupića stvorit će enormnu štetu za grad. Pitajte sve pravne stručnjake ovoga svijeta smije li se nasilnim putem ući u posjed čovjeku koji je spornu površinu dobio preko transparentnog javnog natječaja. Zašto pokazuje mišiće na koncesionaru, a ne na onima koji su mu takvu koncesiju dali? Je Tonći Omrčen je član moje stranke, ali kad je on dobio prvu koncesiju još 2003. on i ja se nismo znali. Neki internetski portali iz Zagreba koji štite Puljka insinuiraju da je on moj čovjek. Kako je on moj čovjek? Što ja imam s njim? Nema sumnje da će taj spor na sudu završiti nepovoljno za grad Split i da će se platiti velika odšteta. Da je bio frajer kod javnog bilježnika bi ovjerio izjavu da jamči svojom imovinom da za grad Split neće nastati šteta. Lako mu je rastakati gradsku imovinu", zaključuje Kerum koji se na kraju razgovora osvrnuo i na još jednu goruću aferu u Splitu.

Naime, prije nekoliko dana otkriven je nesumnjivo štetni ugovor između komunalne tvrtke Split parking i KK Split prema kojem komunalna tvrtka za "usluge parkinga" košarkaškom klubu na godišnjoj razini plaća više od 300 tisuća kuna. Slučaj navodno istražuju i institucije zbog sumnje u prikriveno sponzorstvo i nedozvoljeno financiranje gradskog kluba od strane gradske tvrtke.

"To je kriminal stoljeća kojeg su zakuhali Andro Krstulović Opara, direktor Split parkinga Marko Bartulić i njihov PR savjetnik Jerko Trogrlić. Ako institucije tu ne odrade posao tužit ću ih ja", završio je Kerum.