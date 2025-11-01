Kao da je proljeće: Iskoristite sunčanu subotu i iznadprosječne temperature jer već sutra stiže promjena vremena

Većina Hrvatske danas uživa u pretežno sunčanom vremenu, iako će u unutrašnjosti jutro ponegdje započeti uz maglu, koja se rijetko gdje može dulje zadržati. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje je moguća i slaba kiša. Vjetar slab, od sredine dana ponegdje umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a navečer na sjevernom Jadranu okreće na jugo. Najviša dnevna temperatura kreće se između 18 i 23 °C, uz nešto niže vrijednosti u gorju.

Sutra slijedi promjena vremena. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom. Ostatak zemlje imat će djelomice sunčano prijepodne, no prema večeri stiže novo naoblačenje, uz kišu ponajprije na Jadranu i u području uz obalu. U unutrašnjosti ujutro ponovno mjestimice magla.

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, koji će u gorju povremeno biti jak. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, krajem dana mjestimice i jako. Jutarnje temperature kretat će se od 8 do 13 °C, na moru između 12 i 17 °C, dok će najviše dnevne ostati slične kao danas – većinom od 18 do 23 °C.