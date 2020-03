Kancelar Kurz predstavio mjere pomoći gospodarstvu 'teške' četiri milijarde eura

Austrijska vlada na čelu sa saveznim kancelarom Sebastianom Kurzom predstavila je u subotu na izvanredno sazvanoj konferenciji za novinare Paket mjera promptne pomoći domaćem gospodarstvu „težak“ četiri milijarde eura, kako bi se društvo, prvenstveno gospodarstvo, što lakše borilo posljedicama epidemije koronavirusa u ovoj alpskoj zemlji.

Uz kancelara Kurza novinarima su se obratili i potkancelar Werner Kogler, ministrica gospodarstva Margarete Schramböck, ministar financija Gernot Blümel te predsjednik ÖGB-a Wolfgang Katzian i predsjednik Austrijske gospodarske komore Harald Mahrer.

Paket mjera će, kako je najavljeno, po hitnom postupku ovog vikenda usvojiti i austrijski Parlament.

Financijska sredstva iz paketa kojima će se upravljati preko Fonda, kako je rekao Kurz, imaju tri cilja: poslodavcima omogućiti da su likvidni, osigurati radna mjesta novim modelom skraćivanja radnog vremena i pomoći „teškim slučajevima“, koji su zbog Vladinih mjera suzbijanja širenja koronavirusa ostali bez prihoda za život.

Zajedničko svim govornicima je bila konstatacija da je Paket pomoći gospodarstvu najsveobuhvatnija, a vjeruje se i najučinkovitija mjera koja je ikada bila donesena u Austriji tijekom neke krize. Istaknuto je kako je središnji cilj predstavljenih mjera da gospodarstvo ne pretrpi „dugotrajnu ili trajnu štetu“. S tim u vezi osigurana su i određena kreditna jamstva, porezne olakšice, a poslodavcima je također omogućeno da mogu svojim radnicima skratiti radno vrijeme i tako se djelomično financijski rasteretiti u vrijeme krize.

Kurz je naglasio kako su posebno nastalom krizom pogođena područja turizma, ugostiteljstva i kulture.

Mjerama su predviđene i rigorozne novčane kazne u visini do 30 tisuća eura za sve one poslodavce ili vlasnike trgovina koji se neće pridržavati obznanjenih Vladinih mjera i u ponedjeljak zatvoriti svoje pogone.

„Austrija se mora spustiti na minimalan pogon“, poručio je Kurz, apelirajući iznova na svakog pojedinca da svoje društvene kontakte „svede na minimum“, s obzirom da je broj zaraženih drastično porastao.

U subotu ujutro u 8 sati, U Austriji su evidentirane 602 zaražene osobe. Testirano ih je 7.467. Dosad je zabilježen jedan smrtni slučaj, a šest osoba je ozdravilo.

Potkancelar Kogler je pohvalio brzinu donošenja Paketa mjera za pomoć gospodarstvu, istaknuvši kako je on potvrda da u Austriji „demokracija konsenzusa funkcionira“.

Ministar financija Blümel dao je na znanje da će se epidemija koronavirusa u Austriji vidno odrazi na ovogodišnje porezne prihode. Dodao je kako više nema riječi o tzv. „nultom deficitu“ i da će ovogodišnji državni proračun biti „gorka istina krize, iskazana u brojkama“.

Ministrica Schramböck je rekla da će Ministarstvo gospodarstva staviti na raspolaganje 400 milijuna eura za novi model skraćenog radnog vremena, koji je u svakom slučaju bolje rješenje nego porast nezaposlenosti.

Kancelar Kurz je rekao kako će biti potrebne i daljnje mjere za savladavanje nastale krize.

Na novinarski upit da li je Austrija spremna, po uzoru na Njemačku, na podržavljenje središnjih poduzeća, Kurz je odgovorio:

„Naravno, da je i to moguće prema Zakonu o epidemiji. Tamo gdje bi to bilo potrebno ne bi se toga preplašili. No, sada za takvo što nema potrebe“.

Mediji navode da prema svemu iznesenom Paket mjera austrijske savezne Vlade namijenjen gospodarstvu, između ostalog, ima za cilj ne samo stabilizirati gospodarstvo na koje je koronavirus očito već ostavio posljedice, nego i omogućiti poslodavcima planiranje poslovanja kako bi se spriječilo da kriza prouzročena opasnim koronavirusom koji ne poznaje granice, preraste u onu opću, gospodarsku.

