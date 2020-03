Europski projekt – proizvodnja lijekova mora se vratiti iz Azije

Ekonomski stručnjaci Europske komisije već sada predviđaju recesiju, BDP bi posvuda po Europi mogao padati “znatno ispod nule”, ali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručuje da “EU može izdržati ovaj šok” i najavljuje da je Komisija već počela puno fleksibilnije tumačiti koje su državne potpore dopuštene u EU.

Primjerice, pravilo da Vlada može pomoći nekom poduzeću samo jednom u 10 godina neće se primjenjivati u ovim izvanrednim okolnostima, što bi mogla biti relevantna vijest i za, primjerice, nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlines i niz sličnih hrvatskih tvrtki.

VIDEO: Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji i situaciji s koronavirusom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Povratak državnih poticaja

Državni poticaji koji su se do jučer smatrali nedopuštenima u EU od sada će biti mogući i, primjerice, u turizmu i ugostiteljstvu, sektorima koji već sad osjećaju šokove zbog globalne pandemije. Novac za državne poticaje, naravno, moraju osigurati same države članice, no Komisija najavljuje da je spremna mobilizirati 37 milijardi eura, uglavnom uz pomoć neiskorištenog novca iz EU fondova, a države bi mogle dobiti i predah od ispunjavanja zacrtanih ciljeva smanjenja deficita i javnog duga, pa bi kroz tu mjeru mogle odvojiti više novca iz svojih proračuna za spašavanje gospodarstva od sloma pod teretom koronavirusa. Danska je prva država koja je već počela koristiti tu novu fleksibilnost u odobravanju državnih poticaja, pa je tako Komisija u roku od 24 sata odobrila danskoj vladi da s 12 milijuna eura pomogne organizatorima javnih događanja koji su pretrpjeli štetu zbog otkazivanja.

S oko milijardu eura preusmjerenih iz europskog proračuna u Europski investicijski fond, Komisija računa da će stvoriti poticaj bankama da kroz zajmove osiguraju likvidnost za 100 tisuća malih i srednjih poduzeća. Najavljuje se i predah u otplati kredita za dužnike koji će biti najteže pogođeni.

– Ovo je tek početak. Kako se situacija bude razvijala, spremni smo učiniti i više. Napravit ćemo sve što je potrebno da podržimo Europljane i europsko gospodarstvo – poručila je predsjednica Komisije.

Njemačka vlada predstavila je jučer mjere za ublažavanje posljedica “korona krize” za njemačko gospodarstvo. U borbi protiv krize savezna će vlada pomoći gospodarstvu sveobuhvatnim paketom mjera među kojima je i program povoljnih zajmova njemačkim kompanijama koje su se našle u problemima, a koji će biti financiran iz savezne blagajne. Riječ je o programu zajmova koji nije financijski ograničen jer ne postoji gornja granica iznosa kredita koji može biti odobren, a kreditni program bit će realiziran preko državne banke KfW, koja će imati na raspolaganju oko 500 milijardi eura.

Njemački ministri financija i gospodarstva Olaf Scholz i Peter Altmaier najavili su da će država poduzeti sve kako bi zaštitila zaposlenike i tvrtke. Scholz, koji dolazi iz redova njemačkih socijaldemokrata (SPD), objašnjava kako se Njemačka nalazi u posebnom trenutku, zbog čega je savezna vlada odlučila “sve oružje staviti na stol”. Ministar gospodarstva Altmaier, član kršćanskih demokrata (CDU), objašnjava kako je cilj novih mjera stvoriti “sveobuhvatan zaštitni zid” za radnike i kompanije. Mjere će zato najvjerojatnije uključivati i mogućnost kašnjenja pri plaćanju poreza, kako bi se poboljšala likvidnost njemačkih kompanija.

Nacionalizacija u Njemačkoj

Altmaier ne isključuje ni “djelomičnu nacionalizaciju” strateški važnih kompanija zbog krize oko koronavirusa. Altmaier objašnjava da nije riječ o velikom broju kompanija, najavljujući i premještanje proizvodnje lijekova u Njemačku kako bi se ponovno uspostavio nacionalni suverenitet u osjetljivom području i smanjila ovisnost o sirovinama iz Azije u strateški važnom sektoru. Altmaier spominje i mogućnost zajedničkog europskog projekta proizvodnje lijekova.

Kancelarka Angela Merkel kazala je da se Njemačka nalazi u jedinstvenoj i iznimnoj situaciji, u kojoj valja spašavati ljudske živote, ali se i pobrinuti da gospodarstvo funkcionira. Njemačka je donijela i nova pravila o skraćenom radnom vremenu, koja će poduzećima omogućavati lakše i brže uvođenje skraćenog radnog vremena uz financijsku pomoć vlade, a njemački parlament je već oslobodio sredstva za subvencioniranje čekanja na posao da se očuvaju radna mjesta.

VIDEO: Kako pravilno oprati ruke i zaštititi se od virusne i bakterijske infekcije?

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji:

Tema: Koronavirus