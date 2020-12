Kalmeta pristao pa odustao od intervjua: 'Neću se kandidirati, hvala i doviđenja'

Prvi čovjek zadarskog HDZ-a Božidar Kalmeta svakako je zanimljiv sugovornik. Intervju s njim bio bi novinarska poslastica makar i u formi odgovora na poslana pitanja. Osim što je svjedok značajnih političkih događaja pogotovo u poslijeratnoj hrvatskoj politici, aktualan će biti i u sljedećih pola godine zbog lokalnih izbora.

Prije gotovo 25 godina postao je Božidar Kalmeta, dotad potpuno nepoznat, prvo dogradonačelnik, potom i gradonačelnik Zadra i sve nakon toga je povijest, osim dakako njegove političke karijere koja traje i trajat će, ma koliko Kalmeta, stalno ostavljao dojam da je on politička prošlost.

Da je Kalmeta i sadašnjost, ali i budućnost HDZ-a koji vlada Zadrom više od 30 godina, potvrđuje i činjenica da je nedavno kao jedini kandidat izabran za predsjednika zadarskog županijskog HDZ-a, za neosporno prvog i najmoćnijeg u tom ogranku. Stoga se logičnim činilo da napravimo intervju s njime na što je on isprva i pristao.

Poslali smo mu i pitanja, manje provokativna, možda više politički nezgodna, ali nažalost nećemo saznati, barem ne još, odgovore na pitanja koja bi umnogome rasvijetlila mnoge političke konstrukcije i rekonstrukcije kojima je Kalmeta kao uvijek prvi zadarski kadar svjedočio kod svih HDZ-ovih predsjednika...

- Možemo jednom za neku obljetnicu razgovarati o mojoj političkoj karijeri i ostalom, ali ne želim odgovarati na pitanja koja me vrijeđaju i u kojima me se svakako naziva - rekao mi je u telefonskom pozivu Kalmeta dan nakon što je porukom dobio deset pitanja među kojima i pitanje hoće li se kandidirati za gradonačelnika ili župana. Odmah nakon poruke prvo je odgovorio “Neću se kandidirati ni za jedno ni za drugo, hvala i doviđenja.”

Dan poslije je ipak uslijedio poziv uz prethodno objašnjenje i potvrdu kako se neće kandidirati za funkcije gradonačelnika i župana i da to možemo i objaviti. Kalmeta je, barem je takav dojam i nakon ovog razgovora, sit napada jer s oporbe ne prestaju unatoč činjenici što se ne kandidira za gradonačelnika, i što unatoč osvojenom saborskom mandatu u Sabor ne ulazi, napadati ga i tvrditi da su svi njegov izbor.

Kalmeta je među ostalim odbijanjem dogovorenog intervju nije odgovorio onima koji optužuju, podsjećaju na suđenje na kojem je nepravomoćno oslobođen, koji ga uspoređuju s Milanom Bandićem i tvrde da su Zadar i Zagreb taoci njihovih političkih karijera. Naposljetku ostali smo uskraćeni barem za po rečenicu dvije o svim predsjednicima HDZ-a i nekim drugim jakim političkim igračima s kojima je povezan ili navodno povezan. No, to je njegovo pravo i odabir.

Božidar Kalmeta je oduvijek je bio odmjeren i rijetko je krivo procijenio što mu ide, a što ne ide u prilog. Izabrao je krivu stranu tek onda kad je svojevremeno podržavao Ivića Pašalića za predsjednika HDZ-a, ali je i vrlo brzo pretrčao Sanaderu. Ovaj ga je povukao u Zagreb, gdje je Kalmeta vodio mega ministarstvo, no na tim pozicijama obilježila ga je najviše cestogradnja. Afera s vozačem, suđenja zbog HAC-a...ništa Kalmetu dotaklo nije. Pravosuđe je odlučilo da Kalmeta nije kriv. O svemu tome, obećao nam je, pričat će neki drugi put. Dotad mi ćemo objaviti pitanja koja smo mu poslali i koja ćemo mu postaviti i tom prilikom...



1. Odmah u glavu, hoćete li opet u utrku za gradonačelnika Zadra?



2. Tko je Vaš favorit? Sadašnji gradonačelnik Dukić ili, kako se šapuće, državni tajnik Šime Erlić?



3. Vi ste unatoč i drugim zadarskim gradonačelnicima stalno prvi čovjek Zadra...Otkrijte recept dugovječnosti.



4. Franjo Tuđman, Ivo Sanader, Jadranka Kosor, Tomislav Karamarko, Andrej Plenković. Može li po rečenica o svakom i komentar to da su baš Vas svi favorizirali i dali Vam podršku?



5. Nezaobilazno je kad govorimo o Vašem političkom djelovanju ne spomenuti i Vladimira Šeksa, Vašeg kuma, ali neki će reći i Budimira Lončara, moćnog diplomata sa Zadru susjednog Preka. Možete li nam i njih komentirati, i kakvi su Vam odnosi s njima?



6. Nedavno ste opet izabrani za predsjednika županijskog HDZ-a...Bili kandidat ili ne za gradonačelnika ili župana, meta ste oporbe...Neki od njih Vas nazivaju Donom, povezuju Vas s aferama aludiraju, ističu činjenicu da sudski postupak protiv Vas još nije dovršen...Kako to komentirate?



7. Čini se da je kandidat oporbe Marko Vučetić, on tvrdi da je Zadar pod HDZ-onom stao, nestao...Uspoređuje Vas s Bandićem i tvrdi da su Zadar i Zagreb zarobljenici vas dvojice. Možete li prokomentirati te i druge tvrdnje oporbe?



8. Zadar je dugo vremena u Hrvatskoj percipiran kao uspješan Grad i kao utvrda HDZ-a. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sigurno ima velika očekivanja od Zadra. Hoćete li ih ispuniti, prognoza?



9. Što je to HDZ dao Zadru da vlada u Gradu i Županiji već 30 godina? Što su Vam aduti za vladanje i do 2025., ukupno 35 godina?



10. I za kraj, razmišljate li o kraju odnosno o političkoj mirovini ili možda pak opet i o visokim državnim pozicijama?