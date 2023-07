Kakvo nas vrijeme očekuje? Nešto mirnije, ali i dalje su mogući kiša i grmljavina

Polako prolazi vrhunac toplinskog vala, a što je vikend bliže to je manje i upozorenja na njih. Ostaju ona za Jadran, gorje i unutrašnjost Dalmacije. I dalje će najviše suha i sunčana vremena biti na moru, posebno na jugu, a u kopnenim krajevima u nekoliko navrata i idućih će dana biti kiše, pljuskova i grmljavine, javlja meteorolog Darijo Brzoja za Novu TV.

Nakon nevremena koje nas je pogodilo u srijedu očekuje nas nešto mirnije jutro u četvrtak, iako ne posve stabilno. Na kopnu će vrijeme i dalje biti promjenjivo uz mogućnost za malo kiše, a pljuskovi su mogući i na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će i dalje biti sunčano i vrlo toplo. Zbog grmljavine u unutrašnjosti i visokih jutarnjih temperatura na moru i dalje je na snazi upozorenje.

Poslijepodne bi temperatura trebala biti daleko ugodnije nego proteklih dana, od 26 do 30 stupnjeva, a puhat će i ugodan sjeveroistočni vjetar koji bi trebao donijeti malo osvježenja. Slabog sjeverca biti će i u Slavoniji gdje će temperature biti do 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, u gorju i poslijepodne možda padne poneki pljusak, no isto tijekom dana uz dosta sunca. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu bura, no na moru će se ipak još neko vrijeme zadržati vruće. U četvrtak će temperature vjerojatno biti do 34 stupnja, a u gorju maksimalnih 28.

Dalmacija i dalje ostaje vruća regija gdje će temperature biti oko 33 stupnja,a ponegdje i iznad 36. DHMZ zbog visokih noćnih i dnevnih temperatura daje narančasto upozorenje putem Meteoalarma za Dalmaciju.

