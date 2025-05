Kako se snaći u svijetu globalnih promjena? Prijavite se na konferenciju Kvaka24

Inflacija i fluktuacija cijena na tržištu, Trumpovo uvođenje carina i društveno-političke globalne promjene svekoliko utječu na hrvatsko gospodarstvo i, posljedično, na poslovanje i velikih i malih poduzeća. Kako se snaći u novonastalim situacijama, prilagoditi se tržištu i ostati konkurentan?

Ovo su teme o kojima ćemo razgovarati na novoj biznis konferenciji Kvaka24 koja će se održati 5. lipnja u hotelu Hilton Garden Inn od 9.30 sati. Naslov ovogodišnje konferencije, "Šansa u svijetu globalnih promjena: Održivost i otpornost hrvatskoga gospodarstva", najavljuje zanimljive panele i govornike iz svijeta ekonomije, financija, IT-a, turizma, marketinga, poduzetništva i drugih područja, a prijaviti se možete OVDJE.

Uvodni govor u konferenciju održat će Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a, a konferencija se nastavlja panelima i razgovorom 1 na 1.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Globalno gospodarstvo danas karakteriziraju iznenadni i često politički motivirani poremećaji čije posljedice osjećaju i europski proizvođači, uključujući one koji su dio hrvatskih izvoznih lanaca. Takvi događaji dramatično utječu na poziciju malih gospodarstava poput našeg. Upravo zato razvijanje domaćih kapaciteta za otpornost – kroz bolje korištenje europskih fondova, investicijske poticaje i strateško planiranje – postaje imperativ. O ovoj temi bit će riječi na panelu "Vjetar u leđa: Instrumenti jačanja hrvatskoga gospodarstva".

Na panelu sudjeluju Višnja Božinović, članica Uprave za poslovanje sa stanovništvom i SME-ovcima, Raiffeisenbank Hrvatska; Ante Janko Bobetko, zamjenik predsjednika Uprave, HAMAG BICRO i Slađana Ćosić, voditeljica Grupe Europske investicijske banke u Hrvatskoj, a moderator je Igor Alborghetti, glavni urednik magazina Express.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Jedna od najvažnijih grana našega gospodarstva svakako je turizam, pa će upravo toj temi biti posvećen drugi panel, "Prema održivom turizmu: Lokalni turizam, lokalna ekonomija". S obzirom na ranjivost međunarodnih lanaca opskrbe izazvanu političkim odlukama i globalnom krizom, važnost lokalne proizvodnje i usluga, održivosti i otpornosti stalno raste. U kontekstu hrvatskog turizma otvaramo raspravu o mogućnostima i potencijalu za veće uključivanje domaćih proizvođača u turistički proizvod. ​Rješenje možda leži upravo u povezivanju domaće proizvodnje s turističkom ponudom i potrošnjom. ​

Govornici na ovome panelu su Krešimir Tomić, tajnik Udruženja ugostitelja Zagreba, Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam i Robert Pende, ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkog gospodarstva, Ministarstvo turizma i sporta, a moderatorica Bojana Mrvoš, novinarka 24sata.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Jedan od odgovora na izazov kako na promjenjivom tržištu ostati kontinuirano prisutan jest stvaranje zajednica i boljega korisničkog iskustva. Na panelu "CX i izgradnja zajednice: Korisničko iskustvo kao ključ rasta" govorimo o važnosti korisničke podrške kao platforme za aktivno uključivanje kupaca u razvoj proizvoda i usluga.​ Kroz primjere iz prakse sudionici raspravljaju o tome kako korisnike pretvoriti u ambasadore brenda te kako njihove zajednice mogu igrati ključnu ulogu u stvaranju i unapređenju ponude. Naglasak je na izgradnji snažnih odnosa s potrošačima i stvaranju zajednica koje ne samo da dijele svoja iskustva nego i oblikuju budućnost proizvoda.

Panelisti koji će podijeliti svoje iskustvo vezano za temu su Iva Stipančević, head of CX, RBA; Josip Ninić, CEO, KONČAR - Električna vozila; Ivan Kovačević, partner i COO, Wine&More i Craft Technology i Board Member & Chief Product Strategist at Granular Group i Dejan Rogan, Head of Business Solutions. Moderatorica panela je Nada Kaurin Knežević, predavačica na Sveučilištu Algebra Bernays i spisateljica.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Element razvoja poslovanja o kojem se trenutačno najviše govori u javnom prostoru je umjetna inteligencija. Na panelu "AI kao biznis BFF za male poduzetnike" dajemo savjete o tome kako implementirati AI sustave u svoje poslovanje za što veću efikasnost i fleksibilnost. Umjetna inteligencija može biti moćan saveznik koji malim poduzetnicima pomaže analizirati scenarije, brzo reagirati na promjene i osmisliti alternativne pravce rasta. Na panelu donosimo konkretne primjere alata koje poduzetnici mogu iskoristiti kao brzo i cjenovno prihvatljivo rješenje.

Na ovome panelu govorit će Davor Aničić, CEO Velebit AI i član Upravnog odbora CroAI; Vedran Antoljak, CEO / AI Business Advisor, Best Advisory d.o.o.; doc. dr. sc. Vjeran Bušelić, profesor na TVZ, FOI i Effectus veleučilištu i Nenad Raca, direktor, Aduro ideja, a moderator će biti Aco Momčilović, President of Global AI Ethics Institute.

Imamo i praktične savjete za poduzetnike koji se tiču obveznog uvođenja e-računa od 2026. za sve poslovne subjekte u Hrvatskoj. U razgovoru 1na1 s Andrejom Kajtaz, direktoricom Sektora digitalnih rješenja u Fini, govorimo o tome kako se pripremiti na ovu promjenu te koje su sve prednosti e-računa, poput automatizacije, jednostavnosti pristupa, sigurnosti i smanjenja papirologije.

Biznis platforma Kvaka24 kontinuirano podržava poduzetnike i obrtnike u svim tržišnim izazovima korisnim, inspirativnim i edukativnim sadržajem. Ove godine Kvaka24 stavlja naglasak na informiranje o trendovima, inovacijama i najsuvremenijim praksama u poslovanju​​ te na pronalaženje konkretnih rješenja i otvaranje rasprave o aktualnoj problematici poduzetništva.

Pridružite nam se i osigurajte svoje mjesto na konferenciji - prijavite se OVDJE jer je broj mjesta ograničen.

Partneri konferencije su Fina, Raiffeisenbank Hrvatska, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska pošta i KONČAR.