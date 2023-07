Kako Rusija stoji na ukrajinskom frontu: To je taktika koja podsjeća na ruski napad na Bahmut

Duž goleme linije bojišnice od 960 kilometara koja presijeca istočnu i južnu Ukrajinu, ruske snage su uglavnom u obrani, nadajući se da će njihova zračna nadmoć i milijuni mina koje su postavili zaštititi utvrđene položaje. Do sada su uspjeli spriječiti veliki ukrajinski proboj, piše The New York Times. Međutim, u sjeveroistočnoj Ukrajini, duž fronte od stotinjak kilometara koja se proteže oko gradova Kupiansk, Svatove i Kreminna, Rusi ne odustaju. Teškim topništvom, bespilotnim letjelicama i valovima kopnenih napada oni ponovno izvode kontinuirane ofenzivne operacije.

- Nekim danima pucaju bez prestanka - rekao je potpukovnik Matviychuk Oleh (49), zapovjednik bataljuna 100. brigade teritorijalne obrane Ukrajine. Intenzitet borbi u ovom dijelu Ukrajine jenjavao je gotovo godinu dana, a bitke su rezultirale samo manjim pomacima na položajima na prvoj crti. Uglavnom statične linije na karti, međutim, mogu prikriti nasilje koje se odigrava u borovim šumama i danak koji dolazi od neprestanog granatiranja neprijatelja.

Oleg, 50-godišnji liječnik koji radi kao bolničar na prvoj liniji u 100. brigadi, rekao je da nakon što tjednima nije vidio gotovo nijednog ranjenog vojnika, sada trči do ukrajinskih položaja kako bi se brinuo o ranjenicima svaki dan, što je dokaz sve agresivnijih ruskih napada. Posljednjih dana, Rusi su tvrdili da su izvršili male proboje uz linije od Kupianska do Kreminne. Kijev šalje iskusne jedinice da ojačaju linije u tom području. Ukrajinski vojnici u blizini fronte kažu da su ruski dobici bili marginalni i da su izvršili protunapad i vratili nešto izgubljenog teritorija.

Analitičari iz Instituta za proučavanje rata sa sjedištem u Washingtonu dokumentirali su samo marginalne dobitke za ruske snage u tom području posljednjih tjedana. Ipak, britanska vojna obavještajna agencija rekla je da "obnovljena aktivnost" na sjeveroistoku naglašava važnost te regije za Kremlj, s obzirom da dolazi u vrijeme kada se Rusija suočava sa "značajnim pritiskom" na jugu.

Vojnici potpukovnika Oleha odgovorni su za dio fronte od oko pet kilometara u blizini grada Kreminna, koji još uvijek kontroliraju Rusi. Rekao je da Rusi sada ispaljuju dva do tri puta više granata nego njegovi minobacački timovi, kojih je u prosjeku oko 50 dnevno. Borbe se uklapaju u obrazac s kojim su se Ukrajinci susreli mnogo puta dok je Rusija pokušavala ostvariti male teritorijalne dobitke oslanjajući se na velik broj vojnika i veliku količinu naoružanja.

Potpukovnik Oleh rekao je da Rusi, prije nego što napadnu položaj, ispale mnoštvo raketa i granata na ukrajinske položaje s ciljem da unište zemunice i ostave branitelje koji prežive u stanju šoka.

- Onda šalju jurišne jedinice za od 10-12 ljudi. Zovemo ih 'Z' jedinice, što znači da dolaze iz kaznenih kolonija. Oni nisu profesionalni, nego samo topovska hrana - rekao je. To je taktika koja podsjeća na ruski napad na Bahmut, grad zauzet u proljeće, ali je uglavnom izostala u obrambenom stavu koji je od tada zauzela.

U drugoj liniji ruskih rovova, rekao je potpukovnik Oleh, blokiraju jedinice sastavljene od čečenskih vojnika koji prijete da će pucati na one koji se povlače. A iza njih su profesionalni ruski vojnici. Na sreću, rekli su ukrajinski vojnici, Rusi su novi u tom području i napadi su više kaotični nego koordinirani. Stanje šuma svjedoči o taktici spaljene zemlje. Inače bujni tepih od borovih iglica spaljen je plamenovima izazvanim ruskim granatiranjem i uporabom zapaljivog streljiva. U subotu je ukrajinski minobacački tim koristeći koordinate koje su dali operateri bespilotnih letjelica pogodio borbeno vozilo pješaštva BMP-1 iz sovjetske ere koje se kretalo prema njemu. Najmanje šest ruskih vojnika izletjelo je dok je gorjelo, a tim drona promatrao je kako je rusko zračno jurišno vozilo poslano da evakuira preživjele. Ukrajinci opet zapucali. Ovaj put su promašili i Rusi su pobjegli.

- Ne mogu reći koliko je Rusa ubijeno, ali dovoljno da su zaustavili napad - rekao je Vlad, 27-godišnji operater ukrajinske bespilotne letjelice. Nije im to bio prvi napad u posljednja dva tjedna i siguran je da neće biti ni posljednji.

Rusi bi se htjeli vratiti na rijeku Oskil koja teče kroz grad Kupiansk, oko 80 kilometara sjeverozapadno od Kreminne, kako bi stvorili tampon zonu oko regije Luhansk. Slično, oko 100 kilometara južnije, napadali su u smjeru Lymana, koji je Ukrajina ponovno zauzela u listopadu, pokušavajući dobiti strateško uporište za daljnje napredovanje u Donbasu.

Ukrajinski čelnici priznaju da se na jugu kreću sporije nego što bi željeli, a svaki metar vraćene zemlje plaća se krvlju. Ukrajinske snage napreduju i oko rubova uništenog grada Bahmuta, osamdesetak kilometara južno od Kreminne. Napadima na sjeveroistoku Rusi možda pokušavaju odvući ukrajinske snage od tog grada, koji su 10 mjeseci uništavali prije nego što su ga konačno zauzeli ovog proljeća. Potpukovnik Oleh istaknuo je da Kremlj nikada nije odustao od ambicija osvajanja cijele regije istočnog Donbasa. Probijanje ukrajinskih linija na sjeveru i kretanje prema gradu Lymanu osiguralo bi Kremlju nešto što bi mogao prikazati kao pobjedu.

Nasuprot tome, ako Ukrajinci mogu održati svoje linije i konačno napredovati u smjeru Kreminne, mogli bi presjeći kritičnu rusku logističku liniju i pokušati zaobići Bahmut, rekli su ukrajinski zapovjednici. Kako su se borbe intenzivirale duž fronte od Kreminne do Kupianska, ukrajinsko vojno zapovjedništvo je poslalo jedinice iz svojih najuglednijih brigada da ponovno zauzmu izgubljeni teritorij i ojačaju obrambene linije. New York Times je prošlog petka pratio jednu od tih jedinica koje su tamo nedavno poslane, na takozvanu poziciju "nulte linije", samo nekoliko stotina metara od Rusa, pod uvjetom da se postrojba ne imenuje, lokacija ne otkriva i ne prikazuju lica vojnika.

- Teško je, vrlo teško - rekao je zapovjednik jedinice, Oleksandr (35). Njegova brigada se bori bez prekida od početka invazije prošle godine. Bio je dio jurišnog tima koji je u siječnju osiguravao položaje samo 800 metara od predgrađa Kreminne.

Rusi su napali taj položaj 18 puta prije nego što je topnička granata eksplodirala samo nekoliko metara od njega, rekao je. Bio je zatrpan zemljom i sjeća se bjesomučnih napora njegovih suboraca da ga iskopaju. Onesvijestio se dok su mu medicinari umetali cijev u tijelo. Ukrajinci su na kraju izgubili poziciju, a Oleksandr je ostao bez dijela pluća. Nakon što je ozdravio, vratio se na prve redove. - Htjeli su me poslati u pozadinu, ali moja braća po oružju su ovdje - rekao je.

Govoreći ispred svoje spavaće sobe duboko u šumi, rekao je da se samo osam od 160 vojnika, koliko ih je bilo u njegovoj četi kada je Rusija izvršila invaziju, još uvijek bori. Neki su poginuli, neki ranjeni, a neki jednostavno iscrpljeni. Najveći izazov u ovom trenutku, rekao je, bio je za zapovjednike da brzo procijene tko se može nositi sa stresom borbe. Srce bi moglo htjeti, rekao je, ali nisu svi stvoreni za rat.

- Ljudi dolaze s različitim psihološkim stanjima. Neki se uplaše granatiranja i polude - rekao je. Ipak, vjeruje da su problemi koji muče Ruse dublji. Ponekad kada Rusi pokušaju napredovati, izgube se u šumi i naiđu na ukrajinske položaje. A kada su prisiljeni na povlačenje, samo se razbježe jer nisu dobili upute kako se povući, rekao je.

Ukrajinci bi željeli napredovati. Ali za sada, napadne operacije moraju pričekati. U ovom dijelu Ukrajine ponovno su prisiljeni braniti svoju zemlju.