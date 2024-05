VIDEO Nižu se komentari na snimku Vučića iz UN-a: 'Pokušava li osvojiti Oscara?'

Opća skupština Ujedinjenih naroda u četvrtak je donijela rezoluciju kojom podsjeća na genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995., poziva na poštivanje žrtava i činjenica utvrđenih sudskim presudama te na uspostavu međunarodnog dana sjećanja na taj zločin. Za neobvezujuću rezoluciju su glasale 84 od 193 država članica UN-a, protiv je bilo 19 i suzdržano 68, uglavnom uz obrazloženje da nije bilo potrebnog konsenzusa. Rezoluciju su predložile Njemačka i Ruanda, a sponzori su joj četrdesetak država, uključujući Hrvatsku koja je također glasala "za". Osim Srbije, protiv su bile Rusija, Kina i Mađarska te neke afričke i azijske države Kube, Nikaragve, Venezuele i Azerbajdžana.

Pokazali smo kako se bori za Srbiju, rekao je u četvrtak u New Yorku srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Istaknuo je da su 84 zemlje glasale za rezoluciju, ali 87 nije. "U bilo kojem nacionalnom parlamentu takav akt ne bi uspio".

Vučić je poimence zahvaljivao državama koje su glasale protiv ili su bile suzdržane. Srbijanski predsjednik istaknuo je da su se i tri zemlje koje su bile među sponzorima rezolucije na kraju suzdržale od glasanja. Pogrešno su radili oni koji su ovo osmislili, ocijenio je Vučić, sve su učinili da bi ponizili Srbiju, ocijenio je Vučić. On je i na Instagramu objavio poruku: "Predaja za nas nikada nije opcija! Ponosan na slobodnu Srbiju i herojski srpski narod", uz fotografiju sa sjednice u New Yorku na kojoj sjedi ogrnut zastavom Srbije.

Upravo su njegove fotografije i snimke, na kojima je ogrnut zastavom, postale viralne na društvenim mrežama. Mnogi su jednu snimku, na kojoj Vučić čvrsto drži zastavu te je približava licu, komentirali na platformi X. "Uzrujan je zbog reputacijske štete", "Pokušava li osvojiti Oscara za lošu glumu?", "On je prevarant", "Zašto je jeo zastavu?", neki su komentara.

Meanwhile at the UNGA in New York, the Serbian president Vucic watched (and sobbed into the Serbian flag) while the Srebrenica resolution was getting adopted.



What a pathetic person.



Source: @admirim pic.twitter.com/Zr7VwzKDs6