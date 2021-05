Kako naši susjedi potiču građane na cijepljenje: Dijeli se novac, bonovi, pivo...

U Beogradu su otišli korak dalje u cijepljenju pa su tako u trgovačkom centru Ušće organizirali masovno cijepljenje, i to bez ikakvih prethodnih najava. S obzirom na to da još ima dosta onih koji izbjegavaju cijepljenje, odlučili su danas prvih sto osoba koje se cijepe darivati poklon-bonom od 3000 dinara (oko 200 kuna). Izazvalo je to veliku gužvu u tome popularnom trgovačkom centru.

Akcija masovnog cijepljenja i darivanja nastavlja se i sutra kada će prvih 50 cijepljenih građana dobiti poklon-bonove od 5000 dinara, koje će moći potrošiti u određenim prodavaonicama. U subotu će prvih stotinu cijepljenih na dar dobiti paket jedne kompanije.

Prije nekoliko dana akcija cijepljenja organizirana je i u restoranu “Biblioteka kod Miliuina” u Kragujevcu, gdje su svi koji su se cijepili bili nagrađeni i besplatnim jelom s roštilja. Prema riječima vlasnika restorana Stavre Raškovića, gosti su na meniju uz meso i pivo prvi put imali i različite vrste cjepiva. – Trgovina i ugostiteljstvo snažno su pogođeni pandemijom, a ako je cijepljenje izlaz, želimo i mi dati doprinos – rekao je Rašković.

