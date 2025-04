Kako do stana s prosječnom plaćom? Bačić najavio rješenja, ali hoće li 30.000 stanova za 2,5 milijarde eura biti dovoljni?

Kako do stana s prosječnom plaćom u siječnju od 1392 eura, što prema lanjskoj cijeni kvadrata stana u Hrvatskoj, izuzev Zagreba, dostaje za pola kvadrata i za 70 kvadrata treba raditi 10 godina, u podcastu Bobu Bob! odgovarao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić. Kaže da će prvi stanari temeljem Nacionalnog plana stambene politike koji je Vlada usvojila prošlog tjedna, useliti u nekretnine do kraja godine. Bačić kaže da država namjerava na tržište do 2030. staviti trideset tisuća stanova za dvije i pol milijarde eura. Tako će se, kaže, povećati ponuda i sniziti cijene nekretnina.

Dio će graditi sama država u POS-u i stambenim zbrinjavanjem, dio stanova će iznajmljivati iz svog fonda, a dio od privatnih i fizičkih osoba namjerava preko APN-a davati u najam. Na kritike da država ne zna upravljati ni svojom imovinom pa zašto bi joj netko dao svoj stan, Bačić odgovara kako nije istina da je država loš gospodar i da je istima koji nemaju povjerenja u državu odgovaralo kada je država obnavljala privatne nekretnine poslije potresa i drugih elementarnih nepogoda. Država želi građanima omogućiti priuštivo stanovanje, što znači da će oni kojim za to odvajaju više od 30% posto ukupnih primanja moći konkurirati za javni poziv i dobiti stan u trajni najam. Za sve ostalo će se pobrinuti država. Najavio je i izmjenu zakona o najmu kako bi bili zaštićeniji i najmoprimci i najmodavci.Kaže da ne zna koliko je podstanara u Hrvatskoj na crno.

Bačić ne želi govoriti o špekulantima koje su na sastanku s Vladom spomenuli građevinari tvrdeći da je cijena gradnje između 1500 i 1900 eura po kvadratu i da je, uzevši u obzir da je to 80 posto prodajne cijene, i njima čudno kako one rastu i više od 4000 po četvornom metru. Država, kaže gradi za 1900 eura,a treba uzeti u obzir sve ostalo te da konačnu cijenu određuje tržište. Ne zna ni kako su neki arhitekti došli do cijene kvadrata od 1700 eura, kada su podaci o dobiti deset najvećih građevinskih poduzeća da je ona oko 8 posto. Smatra da je to u redu i da nema govora o profitu od 45-50%.

Jedan od instrumenata je i porez nekretnine za koji Bačić kaže da je korak u pravom smjeru i da to što je samo osam općina uvelo maksimalni iznos od 8 eura po kvadratu može značiti da su načelnici i gradonačelnici razmišljali što im je oportuno pred lokalne izbore. Misli da bi im bilo dobro i da su reklamirali viši porez na nekretnine,a građanima smanjivali porez na rad. Najavio je da su moguće izmjene zakona prema vrijednosti vrijednosti nekretnina.

To što će porez za nekretnine nekim s deset stanova biti nebitna stavka i da neće zbog toga staviti nekretninu na tržište, Bačić kaže da će uspjeh biti ako se od 600 tisuća praznih aktivira 30-ak tisuća. Za turistički paušal koji su neke općine ostavile minimalnima, a neki gradovi poput Malog Lošinja koji drži HDZ, uz to najavljuju i kompenzaciju, Bačić kaže da na lokalnoj razini imaju pravo odlučiti što im je najbolje i da će ondje možda graditi stanove uz pomoć države pa tako omogućiti priuštivo stanovanje.

Za obnovu nakon potresa priznaje da uvijek može bolje, ali ne prihvaća da sve ide presporo jer, primjerice Italija i 15 godina nakon potresa obnavlja svoje,a Hrvatska će dovršiti posao do 2030. Kaže i da je u Hrvatskoj država napravila ono što druge ne rade - obnavlja privatnu imovinu. Na konstataciju da je to i uloga države, Bačić odgovara da je moglo biti i drukčije. Zgrade javne namjene, kaže Bačić, obnavljane su prije obiteljskih kuća jer je trebalo potrošiti novac iz Fonda solidarnosti te da ga je po dolasku u ministarstvo za tu namjenu dočekalo 650 milijuna eura od kojih je svaki dan do isteka roka trebalo potrošiti četiri milijuna čime je neizravno priznao da su kritike o nesposobnosti vlasti bile točne.

Zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je kritizirao da je obnovljeno samo tridesetak obiteljskih kuća u Zagrebu pozvao je da se prošeće svojim gradom i vidi 3500 lokacija obnove. Branko Bačić odbacuje prozivke gradonačelnika Tomaševića da je odbacivanje izmjena i dopuna GUP-a mrcvarenje i politiziranje te tvrdi da bi njegovim prihvaćanjem kršio zakon. Kaže i da je to samo jedan od zahtjeva i da ne zna hoće li biti napravljena nova ocjena do 11. travnja kada treba biti održana nova sjednica Skupštine Grada Zagreba.

Za slučaj bespravne gradnje dijelova Vile Pokora šefa Hrvatskih cesta Ivice Budimira, Bačić priznaje da se dijelom radi o bespravnoj gradi, a da to službeno treba utvrditi Državni inspektorat. U vrijeme snimanja podcasta nije bila poznata odluka istog kojom se nalaže rušenje, a ministra nije htio reći hoće li to biti razlog za odlazak s čelnog mjesta javnog poduzeća. Rekao je da su opcije ostavka, smjena na Skupštini ili odlukom Vlade.

Tragična smrt mladića Frane Borovine s Lastova treba biti istražena i utvrđeno ima li odgovornosti u lancu organizacije hitne pomoći, što je do dolaska u dubrovačku bolnicu trajalo osam i pol sati. Bačić kaže da je očito da brze medicinske brodice trebaju biti privezane na pučinskim otocima,a ne u Dubrovniku, da država mora i ima novca to platiti i da će to tako biti organizirano da se ovako nešto više nikada ne ponovi.

Ivan Turudić, kaže Bačić, nije HDZ-ov dečko i ne radi u našu korist,a protiv oporbe. Zahtjev SDP-a za njegovim razrješenjem nazivama totalitiranim metodama kada im ne odgovara njegov rad zbog procesuiranja nekih oporbenjaka. Domovinski pokret koji je najavio glasanje protiv njegova godišnjeg izvješća u Sbaoru, može imati svje mišljenje i to, kaže Bačić, neće ugroziti koaliciju. Potredsjednik HDZ-a dodaje da s DP_om u godinu dana imaju dobru suradnju, da slučaj Dabro treba odvojiti od toga što je on 76-ta ruka u Saboru te da Ivan Penava poslije lokalnih izbora stiže u Vladu.

Ne misli misli da će bilo koja od afera utjecati na rezultat lokalnih izbora i da će HDZ zadržati vlast u županijama, općinama i gradovima gdje i sada vlada. Ne boji se prijetnji oporbe o preuzimanju nekoliko županija poput Splitsko-dalmatinske, Varaždinske ili Koprivničko-križevačke i kaže da se to neće dogoditi.