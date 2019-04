Kako bivši policajac sedam godina opstruira sustav

Kako varati i iskorištavati sustav te pri tome tvrditi da koristiš svoja zakonom zajamčena prava? Lako, ako si čovjek iz sustava. A takav je čovjek Mislav Merkaš, koji se prije sedam godina našao s druge strane zakona. I od tada do danas traje njegova “bitka” sa sustavom, ali i bitka sustava s njim, jer Merkaš koristi sve zakonom propisane mogućnosti da bi prolongirao prvo potvrđivanje optužnice, a zatim početak suđenja te samo suđenje.

Odavao informacije

No krenimo redom. Merkaš je godinama bio šef Odjela za borbu protiv prostitucije PU zagrebačke, a u prosincu 2012. uhićen je zbog sumnje da je svodnicima za novac i usluge odavao podatke o racijama. Policija je to tada predstavila kao još jedan u nizu svojih uspjeha, čiji je cilj bio raščišćavanje kukolja u vlastitim redovima.

Nakon još jednog spektakularnog uhićenja javnost je doznala da se Merkaša sumnjiči da je za svoje usluge dobio 162.000 eura. Zbog svega za što ga se teretilo, Merkaš je kratko završio u istražnom zatvoru, a pritvorena je bila i njegova supruga koju se sumnjičilo da mu je pomagala. U to vrijeme ona je također radila u policiji, na upravnim poslovima.

Nakon godinu dana istrage USKOK je protiv Merkaša i još 11 osoba podigao optužnicu, koja je od tada do danas zapela u bespućima hrvatskog pravosuđa. Iako bi netko mogao reći da to nikoga ne treba čuditi u društvu u kojem je pravosuđe najveća rak-rana, stvari stoje malo drukčije. Merkaš je od trenutka podizanja optužnice iskoristio sve mogućnosti koje mu zakon dozvoljava da bi opstruirao postupak.

On, kao i mnogi koji se poput njega koriste istim metodama, nije radio ništa nelegalno, nego je koristio ono što bi pojedini pravnici nazvali pravom na obranu. Drugi bi kazali da je Merkaševo ponašanje zloporaba prava na obranu, no dok postoje ovakvi zakoni, on može raditi to što radi. A to je uključivalo zahtjeve za izdvajanje nezakonitih dokaza, podnošenje kaznenih prijava, među kojima je i ona protiv Željke Pokupec, bivše zagrebačke županijske državne odvjetnice. Tužio je i državu smatrajući da je neovlašteno držan u pritvoru. Pritužbe je imao i na policiju smatrajući da je nezakonito udaljen s posla, a u nekoliko navrata tražio je izuzeća bilo tužitelja, bilo sudaca koji su radili na njegovu predmetu.

Istupao na televiziji

Kad on ne bi izvodio pravne manevre, onda bi takve manevre izvodio netko od njegovih suoptuženika. Zbog svega toga spis je po Merkaševim žalbama često bio na Vrhovnom sudu. Sukus svega toga je da je optužnica koja je podignuta 2013. godine potvrđena 2014., a da se cijeli postupak još uvijek nije maknuo od početka. Kada bi mu ponestalo pravnih manevara, Merkaš se na sudu ne bi pojavio zbog bolesti ili nekog drugog opravdanja, zbog čega je sud u jednom navratu naložio i da ga dovede policija.

Na ruku mu ide i što je zbog zaštite privatnosti javnost isključena s tog suđenja, što Merkaš obilato koristi smatrajući i da pravne smicalice spadaju pod zaštitu privatnosti. No s druge strane, dok mu smeta da se izvještava da je tražio izuzeće sudaca ili tužitelja, nema nikakvih problema s time da osobno ode na jednu od televizija i u udarnom terminu govori o svom slučaju predstavljajući sebe kao žrtvu pravosuđa. Dvostruka su to mjerila čovjeka iz sustava koji je sve slabosti sustava odlučio iskoristiti na za sebe najpovoljniji način.

>> Pogledajte video: Nastavljeno suđenje županu Alojziju Tomaševiću