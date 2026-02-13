Naši Portali
TRAGEDIJA U ZORU

Stravične scene kod Budimpešte: Vatrena stihija progutala hotel, ima mrtvih i teško ozlijeđenih

VL
Autor
Večernji.hr
13.02.2026.
u 10:17

Gradonačelnica Budakeszija Ottilia Győri potvrdila je putem društvenih mreža da među stradalima ima poginulih i teško ozlijeđenih.

U ranim jutarnjim satima u petak razoran požar zahvatio je dvokatnicu u Ulici Zichy Péter u Budakesziju, mjestu nedaleko Budimpešte. Vatra je u potpunosti progutala krovnu konstrukciju hotela, a tragedija je odnijela nekoliko života dok je više desetaka osoba ozlijeđeno. Prema prvim informacijama, požar je izbio oko 2.15 sati ujutro, a sumnja se da ga je izazvala eksplozija plinske boce. Plamen se brzo proširio i zahvatio cijeli krov objekta.

Vatrogasne snage intervenirale su tijekom noći i jutra, evakuirale brojne osobe iz zgrade te nakon gašenja požara u ruševinama pronašle dva tijela, oko 8 sati ujutro. Ukupno su 22 osobe zatražile liječničku pomoć. Četiri su u životnoj opasnosti, tri su teško ozlijeđene, dok je 15 osoba zadobilo lakše ozljede. Ozlijeđeni su prevezeni u osam budimpeštanskih bolnica.

Gradonačelnica Budakeszija Ottilia Győri potvrdila je putem društvenih mreža da među stradalima ima poginulih i teško ozlijeđenih. Istaknula je kako je krov hotela planuo tijekom noći te zahvalila hitnim službama na brzoj intervenciji. Požar je lokaliziran i ugašen u jutarnjim satima, a uzrok tragedije bit će predmet daljnje istrage.

Ključne riječi
hotel požar Budimpešta

