Stravične scene kod Budimpešte: Vatrena stihija progutala hotel, ima mrtvih i teško ozlijeđenih

U ranim jutarnjim satima u petak razoran požar zahvatio je dvokatnicu u Ulici Zichy Péter u Budakesziju, mjestu nedaleko Budimpešte. Vatra je u potpunosti progutala krovnu konstrukciju hotela, a tragedija je odnijela nekoliko života dok je više desetaka osoba ozlijeđeno. Prema prvim informacijama, požar je izbio oko 2.15 sati ujutro, a sumnja se da ga je izazvala eksplozija plinske boce. Plamen se brzo proširio i zahvatio cijeli krov objekta.

Vatrogasne snage intervenirale su tijekom noći i jutra, evakuirale brojne osobe iz zgrade te nakon gašenja požara u ruševinama pronašle dva tijela, oko 8 sati ujutro. Ukupno su 22 osobe zatražile liječničku pomoć. Četiri su u životnoj opasnosti, tri su teško ozlijeđene, dok je 15 osoba zadobilo lakše ozljede. Ozlijeđeni su prevezeni u osam budimpeštanskih bolnica.

Gradonačelnica Budakeszija Ottilia Győri potvrdila je putem društvenih mreža da među stradalima ima poginulih i teško ozlijeđenih. Istaknula je kako je krov hotela planuo tijekom noći te zahvalila hitnim službama na brzoj intervenciji. Požar je lokaliziran i ugašen u jutarnjim satima, a uzrok tragedije bit će predmet daljnje istrage.