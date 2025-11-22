Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Kada je Jean-Michel Nicolier prvi put čuo da se bori s 'fašistima', kako je reagirao i zašto je ostao? Samo jedna od priča iz 'Gdje si bio '91?

22.11.2025. u 19:17

Iz epizode u epizodu, taj podcast u višesatnim razgovorima, koji imaju po stotinu tisuća pregleda svaki, u nevjerojatno iskrenoj i opuštenoj atmosferi bilježi i osobnu i nacionalnu povijest Domovinskog rata

Na nedavnom sprovodu francuskog branitelja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, odnosno posljednjem ispraćaju njegovih posmrtnih ostataka pronađenih u skrivenoj grobnici na Ovčari trećinu stoljeća nakon što je mučki ubijen s tolikim drugim žrtvama iz vukovarske bolnice, dirljiv govor održao je njegov suborac Igor Široki: "Brate moj, volimo te..." Kratko, jasno i moćno. Široki je jedan od onih branitelja, istinskih heroja, koji rijetko istupa u javnosti, ali kad je došao u podcast "Gdje si bio '91?", emitiran krajem siječnja ove godine, bio je to valjda najiskreniji – i zbog te iskrenosti još nevjerojatniji i još uzbudljiviji – intervju s nekim od "običnih" hrvatskih branitelja koje prosječan čovjek može vidjeti.

Ključne riječi
podcast Jean-Michel Nicolier Gdje si bio '91 Vukovar branitelji Domovinski rat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja