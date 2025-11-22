Kada je Jean-Michel Nicolier prvi put čuo da se bori s 'fašistima', kako je reagirao i zašto je ostao? Samo jedna od priča iz 'Gdje si bio '91?

Na nedavnom sprovodu francuskog branitelja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, odnosno posljednjem ispraćaju njegovih posmrtnih ostataka pronađenih u skrivenoj grobnici na Ovčari trećinu stoljeća nakon što je mučki ubijen s tolikim drugim žrtvama iz vukovarske bolnice, dirljiv govor održao je njegov suborac Igor Široki: "Brate moj, volimo te..." Kratko, jasno i moćno. Široki je jedan od onih branitelja, istinskih heroja, koji rijetko istupa u javnosti, ali kad je došao u podcast "Gdje si bio '91?", emitiran krajem siječnja ove godine, bio je to valjda najiskreniji – i zbog te iskrenosti još nevjerojatniji i još uzbudljiviji – intervju s nekim od "običnih" hrvatskih branitelja koje prosječan čovjek može vidjeti.