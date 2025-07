Još malo kiše i vjetra, pa sunčaniji dani: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna

Nakon nekoliko dana kišovitog i osjetno hladnijeg vremena za doba godine, i utorak će donijeti nastavak nestabilnih vremenskih prilika. U utorak se očekuje pretežno oblačno, svježije i vjetrovitije vrijeme, osobito uz obalu, gdje će bura povremeno imati i olujne udare. Mjestimice će padati kiša, ponegdje i uz grmljavinske pljuskove, koji će još ujutro na jugu Jadrana biti i izraženiji. "U utorak će na istoku Hrvatske prevladavati oblačno, povremeno uz kišu, češću u Posavini. Puhat će mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 °C, a najviša poslijepodnevna između oko 23 °C - znatno niža od prosječne za doba godine", navodi meteorologinja dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a za HRT.

U središnjoj Hrvatskoj također gotovo jesenski uvjeti, pretežno oblačno, s povremenom kišom i umjerenim sjevernim vjetrom. Dnevne temperature kretat će se između 20 i 22 °C. Oblačno i kišovito vrijeme očekuje se i u Gorskoj Hrvatskoj, uz malu temperaturnu razliku između jutra i dana, od 12 °C ujutro do najviše 18 °C poslijepodne, osobito u Lici. Na sjevernom Jadranu prijepodne većinom oblačno, ponegdje uz kišu, a poslijepodne prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, povremeno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura bit će između 17 i 21 °C, a najviša dnevna od 23 do 26 °C.

U Dalmaciji će ponegdje biti toplije, do 28 °C, uz izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja te mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, najviše u noći na utorak. Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni, uz obalu i bura, pa će more biti umjereno do valovito. Na krajnjem jugu zemlje bura i tramontana jačat će tijekom dana, ali će u prvom dijelu dana još biti juga. Noću postoji mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, na moru i nevera, dok će se tijekom dana vrijeme postupno smirivati. Jutarnje temperature od 18 do 20 °C, a dnevne do 27 °C.

Za sljedeće dane na Jadranu se prognozira postupni porast temperature, ali bez pravih ljetnih vrućina. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska. Vjetar će povremeno biti umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok će u noći na srijedu ponegdje još puhati bura. Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, a tijekom razmjerno svježih jutara moguća je i mjestimična magla. Danju će biti barem djelomice sunčano i vrlo toplo, ali ne u potpunosti stabilno, pa svakodnevno postoji mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom.