Policija ga zaustavila u redovnoj kontroli, našli mu hrpu droge i strpali ga u pritvor

MEĐIMURSKI ROMI O TRAGEDIJI U SLOVENIJI

'Naša zajednica duboko je zabrinuta za mlade Rome jer mnogi dolaze u dodir s drogom'

"Mi, Romi iz Sitnica u Hrvatskoj, jasno poručujemo: nasilju, zločinu i bezakonju nema mjesta među nama. Naša budućnost može se graditi samo na poštovanju, obrazovanju, zajedništvu i odgovornosti", poručio je Milorad Mihanović