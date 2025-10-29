Policija ga zaustavila u redovnoj kontroli, našli mu hrpu droge i strpali ga u pritvor

U Otoku, policijski službenici su prilikom obavljanja redovitih policijskih poslova, zaustavili osobni automobil županjskih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnji državljanin Republike Hrvatske. Prilikom policijskog postupanja 29-godišnjaku je privremeno oduzeto 1,040 grama marihuane i 50,2 grama kokaina. Osumnjičenik će uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, biti predan pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske.
