Još jedan pokušaj atentata? Predsjednik objavio da su ga željeli otrovati čokoladom i džemom

Daniel Noboa, predsjednik Ekvadora, tvrdi da ga je netko pokušao otrovati čokoladom i džemom koje je dobio na poklon. U njima su, ističe, bila tri visoko koncentrirana toksična spoja. Iako ih još nije javno objavio, Noboa kaže kako njegov tim ima dokaze koji podržavaju tu tvrdnju. On je istaknuo kako vjeruje da je "praktički nemoguće" da bi se tri kemikalije slučajno našle u visokim koncentracijama u tim predmetima.

Do navoda o trovanju došlo je nakon nasilnih sukoba u Ekvadoru zbog naglog porasta cijena goriva tijekom njegovog predsjedanja. On je uveo vojne akcije protiv narko bandi, ali se također suočava s optužbama da cilja na prosvjednike, piše BBC.

Noboa je negirao da su navodi o pokušaju atentata način da svoje protivnike prikaže kao nasilne. "Nitko ne baca Molotovljev koktel na sebe, niti se truje čokoladom, niti baca kamenje na sebe", rekao je, referirajući se na prethodne incidente.

Početkom listopada, vlada je objavila da je pet osoba privedeno zbog onoga što je opisala kao navodni pokušaj atentata. Tada je, prema riječima ministra za energiju, oko 500 ljudi bacalo kamenje na predsjednikov automobil te su se na vozilu vidjeli "tragovi oštećenja od metaka". Osim toga, vlada je kazala kako je krajem rujna napadnut humanitarni konvoj u kojem je bio Noboa, a 17 vojnika uzeto za taoce. Ekvadorski dužnosnici rekli su da je konvoj dostavljao pomoć zajednicama pogođenim nacionalnim štrajkom.