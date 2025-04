Jezivo svjedočanstvo napada u Kanadi: 'Pogledao sam niz cestu, tijela su bila svugdje'

U subotu navečer, tijekom festivala Lapu Lapu Day u Vancouveru, 30-godišnji vozač se autom zaletio u gomilu ljudi. Nekoliko osoba je preminulo, a prema svjedocima, puno ljudi je ozlijeđeno.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq