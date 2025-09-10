Jesu li ljudi spremni žrtvovati svoje slobode zbog sigurnosti?

O tomu koliko se čovjek, bilo koji čovjek, osjeća sigurno ili nesigurno u Sjedinjenim Državama mnogo govori jedna usputna anegdota iz prošle godine koja uključuje neke od najpoznatijih ljudi u svijetu interneta i politike. Nekoliko dana prije predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Donald Trump , krajem listopada 2024., u podcastu komičara Billa Mahera gostovao je vjerojatno najpoznatiji američki konzervativni komentator dnevnih događaja u zadnjih 15-ak godina Ben Shapiro.



Maher je poznati ljevičar, ali voli ugostiti ljude s kojima se ne slaže pa razgovaraju o politici, religiji, Trumpu..., i nije bilo bolje osobe od Shapira za to. No trebalo je samo četiri minute podcasta da Shapiro, gotovo kao da priča vic, opiše kako danas izgleda život u SAD-u. Maher je Shapira, ortodoksnog Židova, upitao kako izgleda židovska ideja o zagrobnom životu, na što je on objasnio sliku raja, pa uzvratio da je pakao – Los Angeles, grad u kojem Maher živi, i u kojem su snimali podcast. Shapiro je i sam nekada živio u Los Angelesu. – Znaš, usputno rečeno, zamalo su me opljačkali jučer – rekao je Shapiro. – Što? – pitao ga je Maher, smijući se od šoka.