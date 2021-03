'Jandroković je ukrao dokument koji sam poslao Saboru. Počinio je nešto u zoni nedopustivog'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je zajedno s ministrom obrane Mario Banožićem na svečanosti polaganja prisege 29. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Nakon što je čestitao ročnicima, dao je izjavu za medije.

Na pitanje kako nije želio potpisati dokumente oko postavljanja novog diplomatskog osoblja među kojima je navodno i Davor Ivo Stier, Milanović je naveo: - To nije ni bilo na stolu. Premijer je još u rujnu prošle godine u Varaždinu rekao da nas dvojica trebamo razgovarati o veleposlanicima. Smatrao sam da taj posao mogu obaviti i naši suradnici, ali pristao sam na to. Dobio sam cijelu listu. Nisam želio to ni pogledati. Zamolio sam ga da on sam odabere koga želi, odnosno koji su mu prioriteti. Ja nemam nikakve kandidate i ne znam ni kojim mjestima ću raspolagati.

Istaknuo je kako to traži jer ne želi preuzimati punu odgovornost za prijedloge premijera.

- Ne želim tu voditi rat. Želim da se zna tko iza koga stoji. Postoje ljudi koje ja ne želim slati za veleposlanike, ali ako premijer na tome inzistira onda želim da se zna da je to njegovo inzistiranje. A ja ću to potpisati jer nema smisla da se inatimo.

Kazao je kako će stati iza kandidata jer su to većinom ljudi iz hrvatske diplomatske službe, te da treba paziti na to da to ne budu 'isluženi hrvatski političari'.

Predsjednik je i komentirao potez predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je Milanoviću vratio njegov prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

- Jandroković je prijedlog stavio u ladicu, na što on nema pravo. Što god mislila HDZ-ova većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, to ni Šeks nije radio kad je bio predsjednik Sabora. Kao što je Jandroković za Leku govorio da je Milanovićev batler, onda je po toj logici on Plenkovićev batler. Leko je za njega aristokracija. Jandroković je napravio nešto što se ne smije raditi i u biti samo ga imunitet štiti od posljednica. On je ukrao dokument koji sam poslao Saboru. Dozvolio si je da tumači tih nekoliko rečenica. On se uputio u zakonitost mojeg prijedloga, pa da bi onda rekao da to nije u skladu s Poslovnikom. Rekao je da to neće staviti na dnevni red ako to ne popravim, a nije rekao ni što. To je ili zakonito ili ne, a to može odlučiti samo Hrvatski sabor, ne gospodin Jandroković.

Naveo je kako Jandroković nije rekao što ne valja u njegovom prijedlogu, već se išao upuštati u tumačenje zakona što je, ističe Milanović, privilegij i prerogativ Sabora i Ustava.

- On je nešto petljao po zakonu koji su nespretno donijeli prije tri godine i počinio je nešto što je u zoni nedopustivog, da ne upotrijebim težu riječ - kazao je predsjednik Milanović i dodao: - HDZ mu je dao podršku za to. To je presedan. Poručili su da se tako s dokumentima može raditi što god želi.

- Imamo godinu dana situaciju u kojoj nekakav Stožer upravlja zemljom. Sad imamo da predsjednik Sabora koji je stranački čovjek potpuno privatno temeljem dopisa predsjednika Republike odlučuje hoće li nešto dati Saboru. To držim neinteligentnim. Trebao je dati to Saboru, pa ako Sabor to odbije temeljem tog istog zakona onda idemo dalje. Međutim, on je privatizirao poziciju - kazao je Milanović.

- Bošnjaković mu je jučer dao za pravo. Iskoristio je jednu krasnu riječ koju sam slušao u komunizmu. Rekao je da predsjednik Sabora 'mora biti budan'. To smo u JNA slušali. Tako je naš vjerni Gogo postao i budni Gogo i privatizirao funkciju predsjednika Sabora. HDZ-ova većina u Odboru mu je to dala za pravo. Sabor će izgubiti i ono malo anatomije što ima, to je kad si uzimate malo više vlasti od onoga što vam pripada.