TAJNA NOBELOVE OPORUKE

'Ja, dolje potpisani, nakon zrelog razmišljanja...' Ove riječi pokrenule su fond kojim se honoriraju najzaslužniji ljudi na svijetu

Autor
Ivica Beti
24.10.2025.
u 11:32

Nasljeđe je ostavio onima koji su donijeli najveću korist čovječanstvu

Ja, dolje potpisani, Alfred Bernhard Nobel, nakon zrelog razmišljanja, ovime proglašavam sljedeće svojom posljednjom voljom i oporukom u vezi s imovinom koju ostavljam nakon svoje smrti... Tim je riječima izumitelj, poduzetnik, znanstvenik, poslovni čovjek i vlasnik 355 patenata Alfred Nobel počeo svoju treću i završnu oporuku kojom je imovinu raspodijelio nećacima, zaposlenicima u svom laboratoriju, slugama, vrtlaru... No, kapital koji će izvršitelji oporuke pretvoriti u sigurne vrijednosne papire činit će fond čija će se kamata godišnje raspodijeliti kao nagrade "onima koji su tijekom prethodne godine donijeli najveću korist čovječanstvu".

