'Ja, dolje potpisani, nakon zrelog razmišljanja...' Ove riječi pokrenule su fond kojim se honoriraju najzaslužniji ljudi na svijetu

Ja, dolje potpisani, Alfred Bernhard Nobel, nakon zrelog razmišljanja, ovime proglašavam sljedeće svojom posljednjom voljom i oporukom u vezi s imovinom koju ostavljam nakon svoje smrti... Tim je riječima izumitelj, poduzetnik, znanstvenik, poslovni čovjek i vlasnik 355 patenata Alfred Nobel počeo svoju treću i završnu oporuku kojom je imovinu raspodijelio nećacima, zaposlenicima u svom laboratoriju, slugama, vrtlaru... No, kapital koji će izvršitelji oporuke pretvoriti u sigurne vrijednosne papire činit će fond čija će se kamata godišnje raspodijeliti kao nagrade "onima koji su tijekom prethodne godine donijeli najveću korist čovječanstvu".